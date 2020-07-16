Клуб не смог: люди собрали 10 млн вдове игрока «Локо»

Бывший футболист Евгений Савин за сутки собрал 10 млн рублей для вдовы защитника второй команды «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, который скончался в 22 года во время пробежки от сердечной недостаточности. Семья умершего обращалась в клуб с просьбой помочь с покупкой квартиры для вдовы, которой не хватало денег на аренду, однако гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе ответил, что такой возможности нет. Тем не менее клуб выплатил семье Самохвалова оставшуюся часть зарплаты по контракту — около 2,5 млн рублей.

20 июля будет три месяца, как не стало Иннокентия Самохвалова — защитника молодежной команды московского «Локомотива», который скончался в 22 года от сердечной недостаточности, выйдя на обыкновенную пробежку возле дома.

Его смерть произошла прямо на глазах у супруги Анны. Вдова подробно описала трагический момент в интервью Youtube-каналу «Красава», который ведет бывший футболист Евгений Савин:

«Я вышла на рынок. Мы договорились встретиться у дома.

Я уже подходила, видела его, он бежал. Я голову вниз опустила, а когда подняла, то он уже лежал на траве. Метров 200 не хватило. Я тут же побежала с сыном Темой к нему, перевернула — не было пульса и дыхания. Я начала вызывать скорую. Никто не брал трубку».

В итоге женщина начала самостоятельно делать мужу массаж сердца, а в больницу его довез случайный таксист, предложивший помощь. Врачи пытались применять дефибрилляторы, но, по словам Анны, «почему-то импульса не было». Когда прибыли другие медики с более современным оборудованием, им ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть.

Согласно медицинским отчетам, которые получил Савин от матери скончавшегося футболиста, еще в 2016 году у него выявили политопные желудочковые экстрасистолы — внеочередные преждевременные сокращения сердца, которые являются наиболее частым видом аритмии.

Можно предположить, что с такими проблемами довольно опасно играть на профессиональном уровне в футбол, где часто требуются резкие ускорения (пульс взлетает) и при этом необходима серьезная выносливость, чтобы бегать на протяжении 90 минут и выдерживать большие нагрузки — в том числе и на сердце.

В итоге врачи назначили Самохвалову антиаритмики. С 2017 по 2019 год он играл, принимая эти таблетки, однако затем прекратил прием.

В январе 2020 года футболист прошел очередное обследование, которое показало, что количество экстрасистол увеличились со 113 до 1344 — в десять раз! — и это учитывая, что он в тот момент не испытывал серьезных нагрузок. Как же чувствовало себя его сердце во время тренировок и матчей?

От Самохвалова отказывались другие клубы — в частности, его не принял «Тамбов» именно по состоянию здоровья. Однако в «Локомотиве» он продолжал играть. Медицинская служба «железнодорожников» проводила углубленное обследование дважды в год и не находила противопоказаний к «регулярной тренировочной и соревновательной деятельности».

Глава медицинского отдела красно-зеленых Эдуард Безуглов заверил, что футболист без проблем получил допуск к занятиям зимой при том, что «отдел по исследованиям сердца возглавляет известный профессор, репутация которого сомнению не подлежит», а просмотры в других клубах Самохвалов не мог пройти по другим причинам, не связанным с его учащенным пульсом.

«У него был несколько лет назад эпизод, когда он не прошел углубленное медобследование сразу и было назначено дообследование, какое-то лечение. Когда он получил допуск, то спокойно играл.

«Каждый такой случай (смерти на тренировке. — «Газета.Ru») очень подробно рассматривается. Проводится вскрытие, патологоанатомы дают свое заключение. Поверьте, если было бы какое-то чье-то упущение, уже давно бы было заведено уголовное дело», — подытожил Безуглов.

Мать умершего Татьяна Терехова также подтвердила, что врачи не предупреждали ее сына о риске смерти, и призналась, что испытывает теперь чувство вины, поскольку считает, что могла вникнуть в ситуацию глубже и запросить мнение независимых экспертов.

«Мне было тревожно. Я говорила сыну, что надо пересмотреть взгляды на жизнь, ведь на футболе все не заканчивается. Но он все это время получал допуски — иногда не сразу, но получал. Он мне их показывал и говорил, что все под контролем. Я как-то расслаблялась», — вспоминала женщина.

Также Терехова поведала о серьезной материальной проблеме, которая возникла у вдовы и двухлетнего сына футболиста. Как оказалось, семья снимала квартиру, но после смерти Самохвалова платить за аренду стало затруднительно.

Его вдову устроили на работу в «Локомотив» на зарплату в 50 тысяч рублей, однако этой суммы не хватало, чтобы обеспечить нормальную жизнь и аренду квартиры, поэтому ей активно помогали родители покойного мужа.

Кроме того, страховая компания отказалась выплачивать 800 тысяч рублей, поскольку смерть произошла не во время тренировки или матча, а на карантине, и была признана не страховым случаем.

При этом Терехова отметила, что клуб выплатил семье сумму, полагавшуюся Самохвалову до конца контракта, — около 2,5 млн рублей, — однако они рассчитывали на «более существенную помощь в данной ситуации».

«После смерти сына я звонила в клуб и попросила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для его семьи. Они остались без единственного кормильца и снимают квартиру. Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба нет такой возможности.

Жену Кеши взяли в клуб, но на зарплату в 50 тысяч рублей, из которых 45 тысяч она платит за аренду квартиры», — рассказала женщина.

Беседовавший с Тереховой блогер Савин решил организовать сбор средств на покупку квартиры для вдовы. Эту инициативу поддержал и тренер академии «Локомотива» Игорь Дрыков , разместивший трогательное обращение в своем Instagram и призвавший игроков основной команды выделить 3-5% от своей зарплаты.

«Я думаю, многие просто не смогут пройти мимо этой истории. Кеша был одним из тех защитников, которых мало в нашей стране. Он занимался своим делом, не пытался выпендриваться и выводить всех один на один. Не бил вперед наобум. И не пихал, как дед, а только поддерживал. Обладал мегатехникой, входил между линий, отдавал ближнему после отбора и по-хорошему должен был играть в основе «Локо» уже давно.

Но уберем футбол в сторону. Кеша в первую очередь был человеком, которых мало в современном мире. От него всегда шло добро и позитив.

Сейчас я предлагаю не разбираться, кто прав, а кто виноват. Ситуация уже случилась. Я предлагаю просто отплатить Кеше и его семье тем же добром, которое он дарил нам. Гарантирую, вам вернется этот бумеранг», — написал Дрыков.

Также тренер предположил, что такая акция поможет смыть «темное пятно» с репутации «Локомотива».

Спустя всего сутки после начала сборов Савин объявил, что сумма достигла 10 млн рублей:

«Спасибо вам! За один день мы собрали 10 млн, и Тема с мамой переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы — одна большая футбольная семья».

«Для меня Кеша — это целый мир и даже больше! Кеша — человек с огромным сердцем! Он верил и делал все, чтобы я как можно дольше жила!

Да, у меня имеется инвалидность. Инвалидность с детства. Сейчас каждый прожитый мой день — это день, проведенный вместе с сыном, и я благодарю Бога за такую возможность! Я благодарю Евгения Савина, что он появился в нашей жизни и помог, очень помог! Я благодарю всех вас! Спасибо вам!» — написала Анна.

На произошедшее отреагировал в Twitter бывший футболист и известный спортивный комментатор Константин Генич

«Жека, просто браво! Наверное, все, кто переживают за «Локомотив», от стыда сгорают от поведения клуба».

«Клуб совсем не обязан и, скорее всего, не может. Завод же не купит квартиру семье умершего рабочего… Но люди — могут. Это природа благотворительности и ее, если угодно, ниша.