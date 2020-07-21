Положительный тест на коронавирус нового типа сдали 20 игроков и представителей обслуживающего персонала омского хоккейного клуба «Авангард», сообщила пресс-служба команды. «С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек», — приводит пресс-служба слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова. Заболевшие игроки и сотрудники изолированы, у большинства из них нет ярко выраженных симптомов инфекции. Волков напомнил, что результаты тестов должен подтвердить Роспотребнадзор. Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в футбольном клубе «Сочи». Из-за этого команда не смогла принять [участие] (https://rns.online/sports-economy/Sochi-propustit-poslednii-tur-RPL-iz-za-vspishki-koronavirusa-v-klube-2020-07-20/) в матчах двух последних туров Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В омском «Авангарде» выявили 20 случаев коронавируса
Фото: RT на русском
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