Политик должен быть «чутким камертоном», заявил Медведев 

"По поводу того, что я ощущал во время выборов, в которых принимал участие… Здесь не важно, в какой кампании ты участвуешь, люди, где бы они не жили, хотят справедливости. И обычно, когда люди обращаются к любому политику, который работает в муниципалитете или кандидату в президенты страны, они говорят о несправедливости …, поэтому политик должен быть таким чутким камертоном, нельзя просто заигрывать, превращаться в популиста, говорить, что я все сделаю. Никто из вас всего не сделает", — сказал он в ходе онлайн-встречи с участниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап".

Медведев добавил при этом, что если что-то пообещал, то "нужно в лепешку разбиться", но постараться это сделать.

Также он отметил, что политику нужно пытаться находить баланс, чтобы эффективно решать те задачи, которые просят люди. По его словам, этот баланс определяет успех политика. Медведев пояснил, что политики должны быть в конструктивных отношениях с местными властями, но и "просто заглядывать им в рот" неправильно.

Проект "ПолитСтартап" направлен на кадровое обновление ЕР. К участию приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет. Все участники получают наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов и проходят обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить навыки работы в сфере политики.