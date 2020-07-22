«Я ругаюсь матом и мне не стыдно» 

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Шишкина (@allashishkina_rusallo4ka) 21 Июл 2020 в 1:20 PDT Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, ругается ли матом, и в каких случаях для нее это допустимо.

«Я ругаюсь матом. Вы не видите этого в моих постах и сториз, но я это делаю. И знаете, что? Мне не стыдно», — отметила спортсменка.

По словам Шишкиной, при помощи нецензурной лексики она выразила свое отношение к «удару в задний бампер» своей машины, к тому, что за два года утопила два дорогих телефона, и к переносу на год Олимпийских игр.

«Сразу оговорюсь для детей, которые меня читают. Ругаться матом — НЕ КРУТО! Особенно вам», — подчеркнула она.

Как писал «Рамблер», во второй половине марта Международный олимпийский комитет, оргкомитет «Токио-2020» и власти Японии из-за пандемии коронавируса решили перенести проведение Олимпийских игр на 23 июля — 8 августа 2021 года.