РБК: в Госдуме и Совфеде грядут перестановки после сентябрьских выборов 

Состав Госдумы и Совета Федерации изменится после единого дня голосования в сентябре. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Госдуму может покинуть трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он перейдет в Совет Федерации, где займет место сенатора от Новосибирской области. При этом сам Карелин от комментариев отказался, отмечает агентство.
Что касается Совета Федерации, то его покинут не менее пяти сенаторов. Среди них Франц Клинцевич, Валерий Куликов, Алексей Кондратьев, Валерий Марков, Алексей Александров. Сам Клинцевич сказал, что «слухи не просто так возникают» и предположил, что его уход «состоится». В то же время, с ним «на эту тему» никто не разговаривал, добавил сенатор.
Единый день голосования пройдет 13 сентября. В этот день в 18 регионах должны пройти прямые выборы губернаторов, еще в двух — глав выберут парламенты. Также в 11 регионах выберут депутатов заксобраний. После выборов состав Совета Федерации потенциально может смениться почти на четверть, пишет издание.