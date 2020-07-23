РБК: в Госдуме и Совфеде грядут перестановки после сентябрьских выборов 

Состав Госдумы Совета Федерации изменится после единого дня голосования в сентябре. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Госдуму может покинуть трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин . Он перейдет в Совет Федерации, где займет место сенатора от Новосибирской области. При этом сам Карелин от комментариев отказался, отмечает агентство.

Единый день голосования пройдет 13 сентября. В этот день в 18 регионах должны пройти прямые выборы губернаторов, еще в двух — глав выберут парламенты. Также в 11 регионах выберут депутатов заксобраний. После выборов состав Совета Федерации потенциально может смениться почти на четверть, пишет издание.