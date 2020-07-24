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РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон 

ТК «Звезда» и ещё 33 2 часа назад
РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон
Фото: ТК «Звезда»
Заседание исполкома Российского футбольного союза прошло 24 июля в формате видеоконференции.
В рамках заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден календарь встреч Премьер-лиги на сезон 2020-2021 года, матч за Суперкубок-2020 будет проведен 7 августа на «ВЭБ Арене».
Уточняется, что первый тур российской премьер-лини запланирован на 8-9 августа. До перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели.
Согласно регламенту, заключительные встречи перед зимним перерывом пройдут с 15 по 17 декабря, затем возобновится с 26 по 28 февраля.
«Туры весенней части запланированы в недельном цикле. Сезон-2020/21 завершится 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля», — уточняется в сообщении РФС.
Сезон-2019/20 в Премьер-лиге завершился 22 июля.
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