Олимпийский чемпион Иваницкий пропал в Подмосковье 

Полицейские, спасатели и волонтёры уже второй день ищут пропавшего 82-летнего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого . 22 июля он ушёл в Рузском районе в лес за грибами и до сих пор не вернулся.

В дежурную часть по Рузскому городскому округу поступило заявление от родственников о розыске отца 1937 года рождения, который 22 июля ушёл из дома, — сообщили РИА Новости в областном главке МВД

Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идёт об олимпийском чемпионе 1964 года и руководителе главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР Александре Иваницком.

Его сын Владимир предполагает, что с отцом что-то случилось, когда он переходил речку, «потому что корзину, в которую он, как всегда, сложил вещи, прибило к берегу». Он сообщил, что водолазные группы работают уже второй день.

Как писал NEWS.ru, в реке Юг у посёлка Подосиновец на территории Кировской области было обнаружено тело 15-летнего подростка. Мальчик пропал три дня назад. В его поисках принимали участие полицейские, следователи, спасатели, волонтёры и друзья семьи. Каждый из них до обнаружения тела находился возле реки. Все, кто мог, нырял в поисках мальчика и обходил берега водоёма. Родственница погибшего заявила, что водолазы, которые по факту являются сотрудниками пожарной службы, отработали «не для галочки» со своим оборудованием «каменного века». Женщина выразила им свою благодарность. Следователи начали проведение проверки и уже заявили, что место не было предназначенным для купания.