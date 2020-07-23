Медведев: Деноминация вызовет рост цен 

Финансовый омбудсмен Павел Медведев. Владимир Трефилов / РИА Новости

Деноминация рубля де-факто уже произошла. Об этом заявил экономист, финансовый омбудсмен Павел Медведев, сообщает «Собеседник».

Деноминация 100:1 (увеличение номинала денежных знаков в 100 раз), которую предложил провести экономист Александр Разуваев, уже имела место, поскольку из оборота фактически исчезли копейки, а младшей монетой стал рубль. Но и рубль ничего не стоит, поскольку на него нельзя купить никакие товары.

Павел Медведев отмечает, что дискуссии о деноминации в банковском и экономическом сообществе ведутся давно. В частности, это обсуждалось в 2011 году, то есть уже тогда деньги были крайне неудобными. Однако сейчас это уже не является такой большой проблемой, поскольку граждане все чаще рассчитываются банковскими картами.

В целом Медведев отрицательно относится к идее деноминации. По его мнению, это вызовет раздражение россиян, а для пожилых граждан будет выглядеть «просто кошмаром», поскольку они помнят деноминации прошлых лет, отметил 79-летний финансист. По его прогнозу, это вызовет рост цен, кроме того, деноминация опасна «психологически», учитывая неустойчивость российской экономики.