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Фигуристка рассказала о побоях от тренера 

Экспресс газета 4 часа назад
Бил со всей силой: фигуристка раскрыла страшную правду
Фото: Экспресс газета
19-летняя сингапурская фигуристка страдала от побоев с 11 лет. Тренер девушки избивал ее регулярно из-за ошибок, которые она совершала на льду. Об этом девушка решилась рассказать в своем Инстаграм.
«Когда мне было девять лет, меня спросили, готова ли я на все ради участия в Олимпиаде. Тогда я сказала "да". Если бы я только знала, на что я даю согласие», — пишет Шужань.
Тренер девушки регулярно ее избивал чехлом от коньков, наносил удары по рукам и ногам со всей силой. Он объяснял свои действия заботой о счастливом будущем спортсменки.
Ранее «Экспресс газета» сообщала о смерти российской фигуристки Екатерины Александровской.
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