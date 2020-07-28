Бышовец предложил «Зениту» не гнаться за Кокориным 

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Бывший тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о будущем нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, сине-бело-голубым стоит сосредоточиться на собственные воспитанниках, которые уже сейчас могут усилить команду и приносить пользу.

Также специалист заявил, что разговоры о возвращении 29-летнего форварда носят скорее спекулятивный характер.

"Зениту" принадлежит Андрей Мостовой, у него хорошее будущее. Кокорин же выбирает где играть, руководствуясь в первую очередь на сумму контракта, поэтому на месте менеджеров я бы сосредоточился на Мостовом", — сказал Бышовец.

Ранее сообщалось, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о бывшем наставнике сборной СССР по футболу Валерие Лобановском.