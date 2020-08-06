Издательство Hobby World анонсировало настольную игру «Русский Манчкин». Об этом 6 августа сообщает «Мир Фантастики».

«Русский Манчкин» — это новая версия популярной настольной игры «Манчкин» Стива Джексона. Сообщается, что в ней будет множество шуток и стереотипов о России, а также уникальная игровая механика — смена времён года.

Напомним, «Манчкин» — это ролевая карточная игра, пародирующая популярные штампы жанра RPG. В ней игроки путешествуют по опасному подземелью, сражаются с монстрами, коллекционируют магические артефакты и пытаются опередить соперников в достижении максимального уровня.