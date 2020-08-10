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Гендиректор «Спартака» высказался о призывах к переигровке матча с «Сочи» 

Газета.Ru и ещё 68 6 часов назад
Гендиректор «Спартака» высказался о призывах к переигровке матча с «Сочи»
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб готовит письмо в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча первого тура чемпионата России против «Сочи».
Встреча, прошедшая в столице России, завершилась вничью — 2:2. Команда гостей, уступавшая по ходу игры со счетом 0:2, избежала поражения благодаря двум голам с пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. После встречи Федун выразил недовольство судейством и заявил, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.
Также функционер высказался о призывах к переигровке матча.
"Я понимаю болельщиков. Мы играем для них, за них обидно. Все это, конечно, слегка дискредитирует ситуацию. Если идут призывы о переигровке, то это о многом говорит. Но я бы не хотел сам это все комментировать", — цитирует Газизова «Чемпионат.com».
Ранее сообщалось, что глава РФС Александр Дюков отговорил владельца «Спартака» Федуна от снятия клуба с РПЛ.
Видео дня. «Спартак» решил сняться с чемпионата России
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