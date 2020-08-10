Гендиректор «Спартака» высказался о призывах к переигровке матча с «Сочи» 

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб готовит письмо в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча первого тура чемпионата России против «Сочи».

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась вничью — 2:2. Команда гостей, уступавшая по ходу игры со счетом 0:2, избежала поражения благодаря двум голам с пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. После встречи Федун выразил недовольство судейством и заявил, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

Также функционер высказался о призывах к переигровке матча.

"Я понимаю болельщиков. Мы играем для них, за них обидно. Все это, конечно, слегка дискредитирует ситуацию. Если идут призывы о переигровке, то это о многом говорит. Но я бы не хотел сам это все комментировать", — цитирует Газизова «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что глава РФС Александр Дюков отговорил владельца «Спартака» Федуна от снятия клуба с РПЛ.