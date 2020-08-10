Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал

Глава VAR в России считает, что в судейских ошибках против «Спартака» нет тенденции 

ТАСС и ещё 63 3 часа назад
Глава VAR в России считает, что в судейских ошибках против «Спартака» нет тенденции
Фото: Sports.ru
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава проекта по внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонид Калошин считает, что тенденции в ошибках судей в последних матчах "Спартака" нет. Об этом Калошин рассказал в эфире «Матч ТВ».
"Все эти моменты, происходившие в конце прошлого сезона и в начале нынешнего, разные. Я уверен, что никакой тенденции и близко нет. Много дискуссий на этот счет, где-то игроки «Спартака» нарушают, где-то — против них", — сказал Калошин.
В воскресенье «Спартак» на своем поле в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. На матче работал главный арбитр Василий Казарцев, видеоассистентами рефери были Сергей Еськов и Тихон Калугин. С июня, когда чемпионат России возобновился после трехмесячной паузы из-за пандемии, «Спартак» провел десять матчей, в девяти из них у красно-белых были претензии к судьям. 21 июля, перед последней игрой прошлого чемпионата, в которой москвичи на выезде обыграли «Рубин» (2:1) благодаря двум голам с пенальти, клуб написал открытое письмо на имя Кашшаи, в котором попросил дать оценку ряду эпизодов.
ТАСС: последние новости
Арбитр VAR заявил, что не мог изменить решение судьи в матче "Спартака" по протоколу Арбитр VAR заявил, что не мог изменить решение судьи в матче "Спартака" по протоколу Арбитров матча РПЛ "Спартак" - "Сочи" проверят на полиграфе Арбитров матча РПЛ "Спартак" - "Сочи" проверят на полиграфе Кашшаи: второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи" назначен ошибочно Кашшаи: второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи" назначен ошибочно
Комментарии
Прочее , Василий Казарцев , Тихон Калугин , Леонид Калошин , Спартак , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тоже спортсмен». Плющенко показал старшего сына
«Тоже спортсмен». Плющенко показал старшего сына
Манчини отреагировал на фотографию Кокорина в форме «Спартака»
Манчини отреагировал на фотографию Кокорина в форме «Спартака»
Коронавирус выявлен у трех хоккеистов «Югры»
Коронавирус выявлен у трех хоккеистов «Югры»
«Зенит» попал в рейтинг топ-25 клубов мира
«Зенит» попал в рейтинг топ-25 клубов мира
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение