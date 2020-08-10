Глава VAR в России считает, что в судейских ошибках против «Спартака» нет тенденции 

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава проекта по внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонид Калошин считает, что тенденции в ошибках судей в последних матчах "Спартака" нет. Об этом Калошин рассказал в эфире «Матч ТВ».

"Все эти моменты, происходившие в конце прошлого сезона и в начале нынешнего, разные. Я уверен, что никакой тенденции и близко нет. Много дискуссий на этот счет, где-то игроки «Спартака» нарушают, где-то — против них", — сказал Калошин.