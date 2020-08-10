Глава VAR в России считает, что в судейских ошибках против «Спартака» нет тенденции 

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава проекта по внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонид Калошин считает, что тенденции в ошибках судей в последних матчах "Спартака" нет. Об этом Калошин рассказал в эфире «Матч ТВ».
"Все эти моменты, происходившие в конце прошлого сезона и в начале нынешнего, разные. Я уверен, что никакой тенденции и близко нет. Много дискуссий на этот счет, где-то игроки «Спартака» нарушают, где-то — против них", — сказал Калошин.
В воскресенье «Спартак» на своем поле в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. На матче работал главный арбитр Василий Казарцев, видеоассистентами рефери были Сергей Еськов и Тихон Калугин. С июня, когда чемпионат России возобновился после трехмесячной паузы из-за пандемии, «Спартак» провел десять матчей, в девяти из них у красно-белых были претензии к судьям. 21 июля, перед последней игрой прошлого чемпионата, в которой москвичи на выезде обыграли «Рубин» (2:1) благодаря двум голам с пенальти, клуб написал открытое письмо на имя Кашшаи, в котором попросил дать оценку ряду эпизодов.