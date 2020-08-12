Чем запомнился первый тур РПЛ 

Травма Дзагоева и дебют Гайча

Новый сезон РПЛ открылся в Химках, где вернувшаяся в Премьер-лигу после 11 лет отсутствия одноимённая команда принимала ЦСКА. Явными фаворитами встречи были занявшие четвёртое место по итогам предыдущего розыгрыша чемпионата России армейцы.

Однако хозяевам удалось превзойти соперника как по количеству ударов (18:14), так и по количеству ударов в створ (4:3). Но подопечные Дмитрия Гунько свои моменты не реализовали, а гости забили два безответных мяча ещё в первом тайме.

Главным героем встречи стал Константин Кучаев , который сначала отличился самостоятельно, а затем выполнил результативную передачу на Алана Дзагоева. Любопытно, что в прошлом сезоне РПЛ 22-летний полузащитник не набрал ни одного балла за результативность. Дзагоев же отметился первым голом за 889 дней.

К сожалению, в начале второго тайма Алан был заменён из-за очередной травмы. Зато в концовке в составе ЦСКА дебютировал Адольфо Гайч . В добавленное арбитром время аргентинский новичок даже мог поразить чужие ворота, но попал в перекладину, замыкая передачу партнёра в стремительной контратаке.

Стоит отметить, что в стартовом составе ЦСКА впервые за 21 год не оказалось ни одного легионера. В последний раз армейцы начинали игру чемпионата России без иностранцев в апреле 1999 года.

50-й гол Мамаева и один удар «Тамбова» в створ

С победы начал сезон и «Ростов». Подопечные Валерия Карпина на выезде в Саранске с минимальным счётом обыграли «Тамбов». Для того, чтобы набрать три очка, команде хватило гола Павла Мамаева в середине первого тайма. После прострела с правого фланга и рикошета от ноги защитника футболист головой перевёл мяч в ближний угол ворот Сергея Рыжикова

К слову, гол стал для 31-летнего полузащитника юбилейным 50-м в карьере. А после возвращения из мест лишения свободы он отличился уже в третий раз (не считая двух голов на Кубке «Париматч» Премьер в Катаре). «Тамбов» же чужим воротам практически не угрожал и отметился лишь одним ударом в створ.

Три гола «Краснодара» за 13 минут и дубль Кабелла

А действующий бронзовый призёр «Краснодар» на выезде разгромил неуступчивую «Уфу». Башкортостанцы в отсутствие покинувших команду Даниила Фомина и Остона Урунова оказались не в состоянии противостоять южанам.

Если в первом тайме хозяева сохранили свои ворота в неприкосновенности благодаря сейвам Александра Беленова , то в начале второго пропустили три мяча за 13 минут. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вынужден был посетовать, что его подопечные будто «остались в раздевалке».

В составе «Краснодара» первый дубль оформил Реми Кабелла. А Вандерсон отдал две результативные передачи. Точку же в матче поставил опытный шведский форвард Маркус Берг

Неназначенный пенальти и травма в столкновении с собственным вратарём

А вот «Арсенал» и «Ахмат» в Туле поразить ворота друг друга так и не сумели. Таким образом, команда из Чеченской республики в дебютном матче под руководством Андрея Талалаева вынуждена была довольствоваться ничьей.

ожкой дёгтя для «канониров» стала травма защитника Александра Денисова в начале второго тайма. Причём получил он её в столкновении с собственным вратарём Егором Шамовым . Играя на выходе, голкипер случайно ударил партнёра по команде коленом в голову. Продолжить игру пострадавший не смог.

Три гола в дебюте и извинения Тедеско

Самый скандальный матч тура состоялся в Москве, где «Спартак» на последних минутах упустил победу над «Сочи». При этом красно-белые великолепно начали игру и уже к десятой минуте благодаря точным ударам Александра Соболева Джордана Ларссона обеспечили себе комфортное преимущество в счёте.

Любопытно, что решающий фол заработал на себе 19-летний дебютант Анатолий Немченко , который проводил первую игру в РПЛ. Причём в данном эпизоде юный футболист после столкновения с Самуэлем Жиго даже получил травму колена.

Так «Спартак» во втором матче подряд не сумел обыграть «Сочи». В июле красно-белые уступили сопернику на выезде с минимальным счётом. К чести Доменико Тедеско он не стал обвинять во всех бедах судей и нашёл в себе силы извиниться перед болельщиками.

«Мы дважды забили, отлично начали, но немного потеряли в прессинге, интенсивности и скорости. Второй тайм провели отлично, не играли на удержание. Были и контрвыпады, хорошо играла наша группа атаки», — приводит слова главного тренера «Спартака» «Чемпионат».

Дебют Фомина и ассистентский дубль Шиманьски

За исключением красно-белых в первом туре все московские команды одержали победы. Так «Динамо» на выезде переиграло «Урал» — 2:0. Екатеринбуржцы больше владели мячом, но так и не сумели пробить Антона Шунина . Бело-голубым же успех принесли контратака в конце первого тайма и подача углового в начале второго. Голами отметились Клинтон Н'Жье и Сильвестр Игбун . А две результативные передачи отдал Себастьян Шиманьски.

Также стоит отметить дебют в составе «Динамо» перешедшего из «Уфы» полузащитника Даниила Фомина. Он провёл на поле весь матч и отметился ударом в крестовину со штрафного в первой половине встречи. Также игрок выполнил 49 передач, 85,7% из которых оказались точными. По обоим показателям Фомин стал одним из лучших в команде.

Возвращение «Ротора» и результативность Дриусси

В Волгограде состоялся первый за 16 лет матч высшего дивизиона чемпионата России. Местный «Ротор», не игравший в официальных встречах с марта, получил максимально сложного соперника. В гости к новичкам РПЛ приехал «Зенит», который за то же время не только имел постоянную игровую практику, но и выиграл три трофея.

Среди подопечных Сергея Семака особенно сильно старался себя проявить Себастьян Дриусси . По окончании прошлого сезона он был одним из основных кандидатов на отъезд из Санкт-Петербурга из-за нового лимита на легионеров, но теперь его шансы остаться в команде повысились.

На 21-й минуте матча аргентинец отобрал мяч в чужой штрафной и отдал пас Артёму Дзюбе, который сразу же открыл счёт и сравнялся с Халком по голам за «Зенит» — оба нападающих забили 55 мячей. После замен во втором тайме Дриусси переместился с фланга поближе к чужим воротам и отличился уже сам после ошибки Александра Довбни , выпустившего мяч из рук. «Ротор», в составе которого после повышения в классе почти не произошло изменений, серьёзного сопротивления не оказал и начал сезон с поражений.

Удаление Слуцкого и голевые передачи Рыбчинского

Завершился тур матчем «Рубина» и «Локомотива» в Казани, который тоже запомнился судейским скандалом. Хозяева потерпели поражение со счётом 0:2 и остались недовольны работой главного арбитра Сергея Иванова.

Подопечные Леонида Слуцкого почти сразу после стартового свистка оказались в роли догоняющих. Алексей Миранчук отдал пас с фланга Дмитрию Рыбчинскому , который обыграл защитника и вернул мяч обратно, после чего полузащитник открыл счёт ударом в дальний угол.

Казанцы пошли отыгрываться и могли добиться своего в середине тайма. Иван Игнатьев был сбит Гилерме в штрафной и хозяева были вправе рассчитывать на назначение одиннадцатиметрового, однако ни Иванов, ни бригада VAR не зафиксировали нарушения. Это так деморализовало «Рубин», что он тут же пропустил второй мяч от Дмитрия Баринова , забившего с подачи всё того же Рыбчинского.

На второй тайм Слуцкий команду уже не выводил. Тренер так выражал недовольство работой арбитра, что был удалён с поля. Казанцы отказывались сдаваться и наиграли хотя бы на один ответный мяч, но всё-таки Гилерме провёл матч на ноль. В шестой раз за тур победа досталась гостям.