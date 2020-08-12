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Стали известны наставники шоу «Голос 60+» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Стали известны наставники шоу «Голос 60+»
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Наставниками телевизионного конкурс-шоу «Голос 60+» станут исполнители Лев Лещенко, Елена Ваенга, Гарик Сукачев и Тамара Гвердцители, сообщили в пресс-службе Первого канала.
«Красные кресла наставников третьего сезона вокального проекта «Голос 60+», съемки которого начинаются в эти дни в Москве, займут Лев Лещенко и дебютирующие в шоу Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что к участию в первом съемочном этапе — слепых прослушиваниях — допущены вокалисты старшего поколения, успешно прошедшие отборочные кастинги. Самому молодому 60 лет, самому старшему участнику — 91 год.
Известно, что в третьем сезоне проекта участвуют исполнители из разных городов России, есть представители Туркменистана и США.
Ведущим шоу будет Дмитрий Нагиев.
Напомним, в конце апреля закончился седьмой сезон шоу «Голос. Дети». Победителем по итогам зрительского СМС-голосования в финале конкурса стала Олеся Казаченко, наставником которой был рэп-исполнитель Баста.
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Прочее , Тамара Гвердцители , Дмитрий Нагиев , Лев Лещенко , Гарик Сукачев , Елена Ваенга , ИТАР-ТАСС
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