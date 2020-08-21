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Глава UFC восхитился детским MMA из Китая 

Lenta.ru и ещё 6 21 августа 2020
Глава UFC восхитился детским MMA из Китая
Фото: Lenta.ru
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился в Twitter видео, где дети проводят полноконтактный спарринг по правилам смешанного стиля (MMA).
В ролике видно, что уступающая в габаритах девочка обменивается ударами с мальчиком. По всей видимости, видео снято в Китае. Первоначально оно появилось в Instagram-аккаунте первой чемпионки UFC из Китая Вэйли Жанг.
«Это девочка — просто оторва», — восхитился глава UFC.
Обе публикации вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Многие юзеры посчитали, что такие жесткие спарринги неприемлемы для детей.
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