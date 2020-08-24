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Источник: «Спартак» согласовал трансфер защитника сборной Нидерландов 

Чемпионат.com и ещё 18 19 часов назад
Источник: «Спартак» согласовал трансфер защитника сборной Нидерландов
Фото: SPORT24.ru
Голландский защитник «Лиона» Кенни Тете перейдёт в московский «Спартак», утверждает Lyon Sports Actu со ссылкой на Telefoot.
По данным источника, российский клуб заплатит за футболиста € 5 млн О переходе будет объявлено в ближайшее время.
Тете является воспитанником «Аякса» и играет на позиции правого защитника. Футболист перешёл в «Лион» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 4 млн В минувшем сезоне 24-летний Тете принял участие в 18 матчах чемпионата Франции (9 — в основном составе) и отдал одну результативную передачу. Кроме того, на его счету пять матчей в Лиге чемпионов (1 — в основном составе). С 2015 года защитник вызывается в сборную Нидерландов, за которую на сегодняшний день провёл 13 матчей.
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Прочее , Кенни Тете , Спартак
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