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Черчесов отреагировал на новость, что Соболев и Дзюба помирились 

Чемпионат.com и ещё 32 22 часа назад
Черчесов отреагировал на новость, что Соболев и Дзюба помирились
Фото: Москва24
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о мирном исходе конфликта между нападающим «Спартака» Александром Соболевым и форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Cегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в национальную команду. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией», сообщает пресс-служба сборной России.
25 августа был объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций против Сербии и Венгрии. Александр Соболев не получил вызова из-за конфликта с Артёмом Дзюбой.
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Прочее , Станислав Черчесов , Александр Соболев , Артем Дзюба , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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