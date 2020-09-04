Финалисты чемпионата ArtMasters объединятся с участниками «Тавриды» 

Финалисты первого национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters приедут на форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида-2020» в два потока — с 12 по 17 сентября и с 20 по 26 сентября.

У более 100 победителей квалификационного этапа соревнования будет уникальная возможность объединиться с участниками «Тавриды» в творческие коллаборации и воплотить в жизнь свои креативные идеи, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Совместно с резидентами «Тавриды» участники чемпионата ArtMasters будут работать над реальными проектами и пройдут весь творческий процесс — от идеи до реализации. Финалисты распределятся по командам и проведут кастинг среди участников форума для создания и презентации своего креативного продукта. Отобрав артистов, вокалистов, музыкантов, танцовщиков и видеооператоров для коллаборации, команды должны будут представить совместный результат — видеоклип в направлении «Музыка» и фрагмент театральной постановки в направлении «Театр».

«Для финалистов чемпионата ArtMasters коллаборация с участниками «Тавриды» — это шанс провести несколько дней в условиях творческого интенсива, попробовать себя в настоящей командной работе, снять видеоклип, поставить отрывок спектакля. Это реальный опыт, который даст возможность проверить себя в будущей профессии», — поделился Борислав Володин, руководитель дирекции национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

Финалисты чемпионата ArtMasters заедут на форум в два потока: первый поток по направлению «Музыка» приедет с 12 по 17 сентября. Вторая группа, представляющая «Театр», с 20 по 26 сентября. Главные эксперты ArtMasters проведут для команд мастер-классы и лекции по своим направлениям.

«Для молодых талантов общение с единомышленниками и признанными мэтрами индустрии — это большая поддержка. От мастер-классов, как правило, у участников самые большие ожидания. Полезные советы от опытных коллег — не просто мотивация для начинающих специалистов, но и профессиональные рекомендации от тех, кто сегодня работает в индустрии над реальными проектами», — добавил Борислав Володин.

Кроме того, в рамках коллаборации чемпионата ArtMasters и «Тавриды» 5 сентября состоится уникальный пиротехнический и световой перфоманс — «Таврида Art Masters», который познакомит зрителей с историей двух героев: Тавриды — музы всех творцов и Мастера — талантливого создателя. Вместе они соединились в одно целое в танце, создавая шедевр искусства, настоящий Арт. Световое музыкально-танцевальное шоу подготовили художники по свету, композиторы-аранжировщики, звукорежиссеры, художники по костюму, художники по гриму чемпионата ArtMasters и артисты балета, представляющие один из творческих кластеров форума. Перфоманс станет первой творческой коллаборацией чемпионата ArtMasters и «Тавриды».

В октябре участники ArtMasters смогут продолжить работу над творческими проектами, созданными на форуме «Таврида-АРТ», уже в Москве, а 21 октября лучшие проекты финалистов будут представлены на сцене Большого театра на гала-концерте. Финальные модули в индивидуальных состязаниях пройдут с 1 по 15 октября. Финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в творческой и технической части. Оценивать работу финалистов будут как члены жюри, так и экспертные зрители, которые смогут отдать свой голос онлайн за понравившегося претендента. Призеры, занявшие 1, 2 и 3 места, получат целевые денежные сертификаты, смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупную компанию, на телеканал или киностудию, в известные учреждения культуры, которые являются партнерами чемпионата, либо — в рамках партнерской программы — получить оборудование, необходимое для работы.