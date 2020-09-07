«Химки» подписали Эрика Макколлума

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ТАСС, 7 сентября. Американский баскетболист Эррик Макколлум перешел в подмосковный клуб «Химки». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 32-летним защитником рассчитан на один сезон.

До этого Макколлум представлял казанский УНИКС. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 19,5 очка (третий показатель лиги), совершал 2,9 подбора и отдавал 3,6 передач.

Также Макколлум выступал за израильские «Элитцур» и «Хапоэль» (Кфар-Саба), греческие «Аполлон», «Паниониос», китайские «Чжэцзян Голден Буллс», «Бэйцзин Флай Дрэгонс» и турецкие «Галатасарай» и «Анадолу Эфес». В составе УНИКСа он играл с 2018 года.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.