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Баскетболист Макколлум перешел из УНИКСа в «Химки» 

ТАСС и ещё 10 7 часов назад
«Химки» подписали Эрика Макколлума
Фото: Спорт РИА Новости
ТАСС, 7 сентября. Американский баскетболист Эррик Макколлум перешел в подмосковный клуб «Химки». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 32-летним защитником рассчитан на один сезон.
До этого Макколлум представлял казанский УНИКС. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 19,5 очка (третий показатель лиги), совершал 2,9 подбора и отдавал 3,6 передач.
Также Макколлум выступал за израильские «Элитцур» и «Хапоэль» (Кфар-Саба), греческие «Аполлон», «Паниониос», китайские «Чжэцзян Голден Буллс», «Бэйцзин Флай Дрэгонс» и турецкие «Галатасарай» и «Анадолу Эфес». В составе УНИКСа он играл с 2018 года.
Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.
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