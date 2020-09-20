Тренер «Арсенала» подвел итоги матча с «Вест Хэмом» 

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями о матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Вест Хэмом", передает "Би-би-си".

Встреча завершилась победой подопечных Артеты со счетом 2:1. При этом специалист отметил, что команда сама создала себе проблемы в первые 15 минут игры, однако потом "поймала кураж", что и помогло победить.

"Я в восторге от того, что мы набрали 3 очка. Я перед матчем говорил, что, учитывая их манеру игры, матч будет сложным.

У нас возникало много моментов, но и мы многое позволили сопернику. Полно аспектов, в которых мы должны стать сильнее", — заявил Артета.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" в лондонском дерби.