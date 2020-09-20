«Брайтон» на выезде разгромил «Ньюкасл» 

Во втором туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал на своём поле «Брайтон».

Уже на 4-й минуте гости вышли вперёд, точным ударом с одиннадцатиметровой отметился Мопе. А к 7-й минуте форвард оформил дубль, арбитр изначально не засчитал взятие ворот, но после подсказки видеоассистента решение изменил. «Ньюкасл» не создавал опасных моментов, а на 83-й минуте и вовсе пропустил гол после точного удара Конноли. В самой концовке встречи Биссума шипами влетел в лицо игроку «Ньюкасла» и увидел перед собой красную карточку. Встреча завершилась победой «Брайтона» со счётом 3:0.

Оба клуба после двух туров набрали по три очка и расположились в центре таблицы. Видеотрансляция матча Ньюкасл — Брайтон

Протокол игры

Ньюкасл

Брайтон

4' Мопе Нил (0:1)

7' Мопе Нил (0:2)

83' Коннолли Аарон (0:3)

20 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".