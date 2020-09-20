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«Брайтон» на выезде разгромил «Ньюкасл» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Во втором туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал на своём поле «Брайтон».
Уже на 4-й минуте гости вышли вперёд, точным ударом с одиннадцатиметровой отметился Мопе. А к 7-й минуте форвард оформил дубль, арбитр изначально не засчитал взятие ворот, но после подсказки видеоассистента решение изменил. «Ньюкасл» не создавал опасных моментов, а на 83-й минуте и вовсе пропустил гол после точного удара Конноли. В самой концовке встречи Биссума шипами влетел в лицо игроку «Ньюкасла» и увидел перед собой красную карточку. Встреча завершилась победой «Брайтона» со счётом 3:0.
Оба клуба после двух туров набрали по три очка и расположились в центре таблицы. Видеотрансляция матча Ньюкасл — Брайтон
Протокол игры
Ньюкасл
Брайтон
4' Мопе Нил (0:1)
7' Мопе Нил (0:2)
83' Коннолли Аарон (0:3)
Дарлоу Карл • Манкильо Хави • Ласcеллс Джамал 34' • Фернандес Федерико • Льюис Джамал 25' • Хендрик Джефф • Шелви Джонджо 12' 72' (Жоэлинтон (72') • Хэйден Айзак • Сент-Максимин Аллан 33' (Фрейзер Райан (33') • Уилсон Каллум • Кэрролл Эндрю 46' (Альмирон Мигель (46')
Запасные: Ритчи МэттКрафт Эмиль • Кларк Киран • Гиллеспи Марк
Райан Мэтт • Уайт Бен III • Данк Льюис • Уэбстер Адам • Лемпти Тарик 58' (Бёрн Дэн (58') • Биссума Ив 89' • Альсате Стивен • Марч Соломон 78' (Лаллана Адам (78') • Троссар Леандро • Мопе Нил • Коннолли Аарон 90' (Джаханбакш Алиреза (90')
Запасные: Вельтман Йоел • Бернардо ФернандесГросс ПаскальСтил Джейсон
20 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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