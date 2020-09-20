Двукратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала победу на первом этапе Кубка страны в Сызрани. В произвольной программе Анна чисто исполнила четверной флип. В итоговом протоколе Щербакова более чем на 40 баллов опередила ближайшую преследовательницу.

«Сегодня получилась обратная ситуация по сравнению со вчерашним днём (улыбается), когда мне понравился весь прокат, кроме главного элемента. Теперь я довольна самым дорогим элементом, но вторая половина была очень сумбурной. Я пыталась удержаться на всех прыжках, понимала, что нельзя испортить прокат, который так хорошо начинался. Но были какие-то глупые ошибки. Нужно всё пересмотреть и проанализировать, чтобы их больше не допускать.

Вариант с одним четверным прыжком в программе — это минимум для меня. Только тройные — я даже не рассматриваю. В любом своём состоянии я могу собрать все силы и волю в кулак и первым прыжком показать какую-то попытку четверного, а дальше уже кататься с тройными.

Так как прокаты и проходят для того, чтобы посмотреть программы, то после них мы и приняли решение что-то изменить. Новая музыка в конце программы действительно более мощная, теперь приходится больше вкладываться, больше усталости. В первом варианте был более лиричный образ, немного страданий. Не было какого-то напора, да и я в конце программы ехала не так бодро, как в начале. А во втором варианте музыка тянет меня за собой, заставляет делать всё на 200 процентов. Наверное, поэтому это выглядит лучше», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин

Серебряная медаль соревнований досталась Анне Фроловой, бронзовым призёром этапа стала Майя Хромых.