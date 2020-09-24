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Карпин объяснил чудовищный вылет «Ростова»

Спорт день за днемиещё 85
4 часа назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что привело к поражению дончан от «Маккаби» из Хайфы в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Дончане открыли счет уже на девятой минуте, но пропустили два гола, а в середине второго тайма остались вдесятером. Встреча завершилась со счетом 1:2.
Карпин объяснил чудовищный вылет «Ростова»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
– После своего гола мы подсели психологически. Вместо того, чтобы развивать успех, начали жаться к своим воротам, перестали прессинговать так, как надо, и пропустили. Во втором тайме сели слишком низко. Дело не в усталости. Нужно было много бегать, игроки «Маккаби» заставляли, а сил не было. В конце нужно было бегать за троих, – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Что будет с Россией в еврокубках после вылета «Ростова» и «Динамо»
Уже на стадии квалификации Россия потеряла сразу двух своих представителей в еврокубках. «Ростов» и «Динамо» вылетели в 3-м и 2-м квалификационных раундах Лиги Европы соответственно. Борьбу в сезоне-2020/21 продолжат «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.
– «Ростов» и «Динамо» оставили наши клубы вчетвером в еврокубках? И? Что вы хотите, чтобы я сказал? Недонастроя не было, абсолютно нет. Ролик про уроки английского языка готовился к еврокубкам. Дальше готовимся к матчу в Туле, – объяснился Карпин.
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Прочее,Юрий Белоус,Валерий Карпин,Локомотив,ЦСКА,Динамо,Зенит,
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