Карпин объяснил чудовищный вылет «Ростова»

– После своего гола мы подсели психологически. Вместо того, чтобы развивать успех, начали жаться к своим воротам, перестали прессинговать так, как надо, и пропустили. Во втором тайме сели слишком низко. Дело не в усталости. Нужно было много бегать, игроки «Маккаби» заставляли, а сил не было. В конце нужно было бегать за троих, – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».