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Скандал с Россией вдохновил WADA. У борцов с допингом появится новый отдел 

Sport24 2 часа назад
Из-за допинга в России WADA создало новый отдел
Фото: shutterstock.com
В январе 2021-го у Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет свой персональный Новый год. В силу вступит измененный Кодекс организации — то же самое, что для россиян Конституция. Там, конечно же, будет много новенького, но об этом в январе. Сейчас WADA на стадии создания отдела в департаменте расследований, который связан с обновленным Кодексом. Никогда не угадаете, кто дал денег на эту затею.
Новый отдел будет заниматься расследованиями случаев несоблюдения антидопингового кодекса подписавшими сторонами. А денег дал Международный олимпийский комитет (МОК) и правительство Китая (где-то сейчас американцы поняли, что агентство не так уж и зависимо от них). Через три года на исполкоме WADA будет заслушан отчет о работе и дана оценка эффективности подразделения. Если боссам все понравится, история продолжит существование.

«Одна из приоритетных функций WADA — следить за работой стран, подписавших Всемирный антидопинговый кодекс, и гарантировать, что они соблюдают его и международные стандарты. Четверть всех обвинений, которые департамент расследований WADA получает через платформу для информаторов, относятся к несоблюдению кодекса подписавшими сторонами.

С имеющимися у нас ресурсами просто невозможно расследовать все обвинения так эффективно, как хотелось бы. Формирование нового отдела изменит правила игры и будет направлено на улучшение деятельности WADA по мониторингу соблюдения кодекса», — заявил генеральный директор Оливье Ниггли.

Сейчас WADA ищет в отдел сотрудников на должности аналитика и следователя. Появится там и менеджер по конфиденциальной информации. Из-за увеличения финансирования количество работников увеличится до 15 человек. Заглянув на сайте агентства в раздел с вакансиями, можно обнаружить список с необходимыми требованиями (жаль, что без упоминания о зарплате). Ребята ищут профессионала, способного качественно выполнять свою работу. С этим у WADA все еще возникают проблемы.
За примером далеко ходить не надо. Вспомните, как много косячили сотрудники, когда расследовали допинговые дела российских спортсменов. Забавно, что вадовцев подтолкнуло к созданию нового отдела расследование, связанное с манипуляциями в Московской антидопинговой лаборатории. Кажется, сейчас в любой инициативе WADA есть русский след. И это даже хорошо. Не только же им заставлять наш спорт меняться.
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Прочее , Статьи , Всемирное антидопинговое агентство
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