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Немецкий врач Шмидт в суде признался, что снабжал спортсменов допингом 7 лет. Это было его хобби 

Sport24 5 часов назад
Врач снабжал спортсменов допингом 7 лет. Это его хобби
Фото: shutterstock.com / youtube.com
В операции «Кровопускание» на чемпионате мира-2019 по лыжным гонкам в Зефельде, которую организовали австрийские и немецкие полицейские, наметилась развязка. В окружном суде Мюнхена начались слушания. Главный фигурант — доктор Марк Шмидт. Это он снабжал спортсменов «запрещенкой» на протяжении многих лет. Немцу светит до 10 лет лишения свободы.
Часть фигурантов уже давно забанена, а вот врач ждал полтора года. Когда прокурор Кай Гребер зачитывал обвинительные заключения, адвокаты подсудимых просили исключить из них моменты, не связанные с преступными действиями. Например, документы, где сообщается об анализах крови спортсменов. Но все это просто придирки.
Выяснилось, что еще в июле суд пообещал Шмидту смягчить приговор от четырех до шести лет, если он даст признательные показания. Его предполагаемому сообщнику — до трех с половиной лет, а все помощники врача могут отделаться условными сроками. Адвокаты просили еще более мягких приговоров, но понимания с судом так и не было достигнуто. Они психанули, продолжив наезжать на суд.
Один из адвокатов сомневается в законности процесса, предполагая, что задержанные могут оказаться жертвами. Сторону защиты также не устраивает, что не были опрошены действующие спортсмены, имена которых они назвали на заседании. Прокурор не посчитал их присутствием необходимым и просьбу отклонил. Но ожидается, что кого-то из бывших атлетов пригласят для дачи показаний.
Пока же все внимание сосредоточилось на помощниках Шмидта. На второй день разбирательств заговорила медсестра Диана (знакома с ним с 2011 года). Она рассказала, что в декабре 2017-го приехала в итальянский Тоблах, где впервые взаимодействовала с кровью спортсменов. За свою работу она получала 200 евро в день. Столько же Шмидт платит и фельдшерам. Сам же немец зарабатывал, по оценкам прокуратуры, где-то 175 тысяч евро в год.
Обвинение вменяет ему нарушение антидопинговых правил в 150 эпизодах. Также говорится об одном причинении тяжкого вреда здоровью. Шмидт помогал спортсменам обманывать на Олимпийских играх в Сочи, Рио и Пхенчхане, на знаменитых веломногодневках и чемпионатах мира по лыжным гонкам. И это лишь часть соревнований, о которых было сказано в суде.
Сам же Шмидт толком ничего не говорил. Он наблюдал за собравшимися, улыбался во время выступлений других, а на обвинения реагировал покачиванием головой. Его сообщники же выглядели нервными и отворачивались, когда их пытались сфотографировать. Адвокаты намекнули, что главный герой, ради которого все и затевалось, может заговорить лишь в октябре. Но Шмидт не выдержал и сделал это гораздо раньше.
Врач признался, что начал снабжать допингом спортсменов в 2012 году. Делал он это без вреда для их здоровья и не извлекал никакой финансовой выгоды (врачебной зарплаты в 12-13 тысяч евро ему было достаточно для комфортной жизни). Он назвал это своим хобби, потому что очень увлечен спортом. Спортсмены платили ему по 5 тысяч евро в год за манипуляции с кровью. Если кто-то из них побеждал на соревнованиях, были еще и бонусы. Шмидт утверждает, что ничего не оставлял себе. Доход шел на оснащение подпольной лаборатории, проезд и гостиницы.

«Почему я решил практиковать допинг крови, уже не помню. Думаю, любовь к спорту была главной в этом решении. Допинг — обычное дело, если мы хотим добиться успеха», — заявил врач.

В Мюнхене планируют провести около 26 судебных заседаний до Рождества. Если все получится, праздновать его Шмидт будет в тюремной камере. Все же врач зря возомнил себя святым. Да и неадекватная любовь к спорту редко остается безнаказанной, это ему могут рассказать многие известные допингисты. И те, кто их этим допингом снабжал.
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Прочее , Статьи , Марк Шмидт , Генпрокуратура РФ
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