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Чем грозит «Спартаку» раскол между фанатами 

News.ru и ещё 7 4 часа назад
Чем грозит «Спартаку» раскол между фанатами
Фото: News.ru
В «Спартаке» весело обстоят дела всегда. Не бывает такого, чтобы клуб совсем исчез из информационного поля. И если вдруг в самой команде неожиданно наступает относительное затишье, то ситуацию выправляют болельщики. Фанатское объединение «Спартака» Supporters Group решило выйти из состава другой мощной и именитой группы — «Фратрии». Как окончательно раскололось сообщество болельщиков народной команды и почему такой исход был неизбежен, рассказывает NEWS.ru.
Фанаты, принадлежащие к блоку Supporters Group (SG), который наряду со многими другими спартаковскими объединениями болельщиков входил в состав «Фратрии», опубликовали сообщение в Instagram, в котором уведомили о своём решении идти «собственным путём», а также попросили не причислять мнение «Фратрии» ко мнению всех.
Мы — объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group и ряд поддержавших нас коллективов — спешим довести до вас важную информацию! После долгих внутренних совещаний, ряда встреч (как внутри коллектива, так и с авторитетными представителями многомиллионной армии нашей команды) мы приняли решение выйти из объединения болельщиков «Фратрия», — отмечается в заявлении.
Представители Supporters Group подчеркнули, что продолжают двигаться своим курсом.
Уверены, что накопленный нами опыт в поддержке команды, социальной активности, благотворительной деятельности, организации и проведении спортивно-массовых мероприятий, позволит нам и далее прославлять славное имя спартаковских болельщиков! В связи с нашим выходом из «Фратрии» просим впредь не отождествлять нас с данной организацией и не считать заявления и акции «Фратрии» единым мнением и позицией всех болельщиков «Спартака», — говорится в сообщении.
Выдержав небольшую паузу, с ответом выступила «Фратрия». Представители объединения отметили, что решение Supporters Group, на их взгляд, является верным.
Те, кто хотя бы изредка посещает стадион и немного следит за раскладами в спартаковском движении, знают, что фактически объединение Supporters Group в последнее время двигалось своим курсом и не принимало участия в деятельности «Фратрии», — говорится в заявлении.
Представители этой фанатской группировки подчеркнули, что в целом считают такое заявление уместным и правильным шагом со стороны Supporters Group, так как несколько лет спартаковские болельщики жили в определённом непонимании взаимоотношений между коллективами.
На сегодняшний день в состав «Фратрии» входят коллективы The Union, Gladiators Firm '96, «Запад», «Синдикат», CWO, Mad Butchers, «Туки», «Браво», «Ультра». Данное заявление никоим образом не отразится на внутреннем взаимодействии между «Фратрией» и Supporters Group в интересах трибуны, так как этой ситуации уже не первый год и все механизмы давно отработаны, — гласит сообщение.
«Фратрия» не просто так отмечает, что объединение Supporters Group в последнее время жило своей жизнью. Это действительно так. С недавних пор два фанатских блока придерживаются диаметрально полярных взглядов в отношении того, в каком направлении должен двигаться клуб. И отправной точкой в этой истории стало отстранение от должности Массимо Карреры.
После увольнения итальянского специалиста, который так полюбился многим фанатам «красно-белых», наиболее сердобольные стали искать виновного в этой ситуации. Путём недолгих размышлений все пришли к тому, что в увольнении Карреры сыграл одну из определяющих ролей тогдашний капитан команды Денис Глушаков (прийти к такой мысли помогли лайки, отсылки в дубль и все другие события, которые развернулись в «Спартаке» в конце 2018 года).
Естественно, тут же началась открытая кампания против Глушакова. Ни один матч не проходил без освистываний капитана, на фанатской трибуне постоянно мелькали флаги с перечёркнутой восьмёркой. Идейным же вдохновителем этого движения стало сообщество «Фратрия». Правда, несмотря на то что акция пользовалась большой популярностью, не все поддержали подобные выпады. На сторону Глушакова встали представители Supporters Group.
Эта история и стала началом конца. А чтобы понимать то, насколько сильно разделились два сообщества, представляющие одну команду, достаточно вспомнить многочисленные стычки фанатов на трибунах из-за Глушакова. Перепалка между болельщиками на центральной трибуне «Открытия Арены» после домашней встречи с «Рапидом» в ноябре 2018 года чуть не обернулась дракой, возникла похожая стычка во время кубкового противостояния с «Уралом» (в том же году). Но наиболее серьёзными последствиями обернулась встреча с ЦСКА в апреле прошлого года, когда один из болельщиков «красно-белых» был до потери сознания избит шестью другими фанатами «Спартака» за то, что растянул шарф с оскорблениями в адрес Глушакова.
Но не только в отношении бывшего капитана возникали разногласия у двух движений. В среде болельщиков давно уже бытует мнение, что SG, будучи лояльной к руководству «Спартака», поддерживается самим клубом. И это, конечно, не могло не вызывать раздражение у «Фратрии», которая так или иначе во многих вопросах вступала в жёсткий диалог с руководством.
При этом стоит сказать, что в последнее время открытых конфликтов, перерастающих в агрессивные формы выяснения отношений, между двумя блоками не возникало, но разногласия по некоторым вопросам всё равно оставались. Тот же приход Александра Кокорина устроил далеко не всех. Большая часть болельщиков до сих пор скрепя сердце вспоминает зенитовское и уголовное прошлое спортсмена.
Одним словом, «развод» в фанатском сообществе был неминуем. Все предпосылки, все настроения отчётливо намекали на это. Оставалось только дождаться дня, когда кто-то из «Фратрии» или Supporters Group официально разорвёт отношения. И он настал. Теперь важно понять, к каким последствиям это может привести, что теперь будет с фанатским сообществом «Спартака»? Может ли это обстоятельство повлиять на сам клуб?
Если отталкиваться от слов обоих коллективов, то они, грубо говоря, не намерены заниматься выяснением отношений, а направят свои силы на поддержку команды. План хорош. Осталось только следовать своим заветам. Если и «Фратрия», и SG действительно сохранят такой настрой, то от этого выиграют абсолютно все стороны. Нет — тогда проблем не миновать. «Спартаку» в первую очередь.
Не могут коваться достижения, да и в целом идти какое-то развитие в нездоровой атмосфере, в том числе и фанатской. Ведь болельщики тоже создают свою определённую и очень важную атмосферу. Каким будет формирование в разрозненном коллективе — это уже другой вопрос. В любом случае болельщики, вне зависимости от того, в какой блок они будут входить, должны понимать, что «Спартаку» здесь и сейчас нужна здоровая поддержка. Через все эти «войны» на трибунах клуб проходил, и ни к чему хорошему они не привели.
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Прочее , Массимо Каррера , Денис Глушаков , Александр Кокорин , Спартак , ЦСКА
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