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Вслед за Россией WADA хочет отстранить и Францию. Там тоже проблема с антидопинговой лабораторией 

Sport24 1 час назад
Вслед за Россией WADA хочет отстранить и Францию
Фото: Sport24
Когда мы упорно искали невидимую политическую подоплеку в решениях Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно России, мы забыли обо всем остальном. Погоня за разоблачением иностранных специалистов, которым сказали забанить наших спортсменов, слишком затянулась. Никакой правды уже не узнать (слишком много времени прошло), а вот увидеть, что сейчас плохо живется не только нам, можно запросто. Хотя… Нет, другим живется не плохо, а волнительно.
В 2018 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановили в правах. Тогда это был большой праздник. Сейчас ситуация вернулась к предыдущей прошивке версии, но не в этом суть. Ребята из WADA настаивали, чтобы агентство функционировало без вмешательства государства. Прошло два года, и теперь это правило будет официальным. В новом кодексе организации утверждается, что никто посторонний не может вмешиваться в работу национальных антидопинговых агентств. Какими могут быть последствия? Знают французы.
WADA может отстранить французских спортсменов, если в стране не решат вопрос с антидопинговой лабораторией. Сейчас французское агентство проводит тестирование в лаборатории, которая принадлежит государству. Это противоречит новому кодексу. Агентство могут лишить статуса соответствия и закрыть спортсменам доступ к международным соревнованиям. Проблемой озабочены депутаты от оппозиции, которые призвали срочно принять закон, чтобы привести ситуацию с агентством в соответствие с требованиями WADA.
Они хотят разорвать связь между государственной лабораторией и антидопинговым агентством, начав жить по правилам WADA. Законопроект был представлен еще в феврале 2020-го, но до сих пор не стоит в повестке дня. Единственная реакция правительства была связана с желанием внести поправку, которая смогла бы позволить издавать антидопинговые законы, чтобы улучшить репутацию страны. Правда, ее отклонили, потому что она не имеет никакого отношения к рассматриваемому тексту.

«Эта проблема должна быть решена как можно скорее. Напомню, что мы получили крупные спортивные мероприятия, которые должны быть проведены во Франции. Наши спортсмены также готовятся к Олимпийским играм в Токио. Было бы обидно, если бы они из-за некомпетентности чиновников не смогли участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх», — приводит слова бывшего министра спорта Франции Мари-Жорж Бюффе AFP.

И ведь это не первый косяк французов. В 2017 году в Париже вообще не было антидопинговой лаборатории. Ее аккредитацию WADA приостановило из-за проверки проб бодибилдеров. Все тесты тогда выявили содержание запрещенных веществ, которые превышали норму в 200 раз. Из-за этого оборудование было загрязнено так сильно, что дало неверный результат на других допинг-пробах. К счастью, никого из спортсменов с ложноположительными пробами не наказали.
WADA понадобилось немного времени, чтобы убедиться в устранении неполадок. Аккредитацию вернули через месяц, так и не реализовав полугодовое отстранение. Экспертная группа осталась довольна проделанной работой, но на французскую репутацию это все же не могло не повлиять. Тем страннее выглядит история с возможным отстранением спортсменов (хотя этого точно не случится). О новом кодексе было известно заранее. Почему же там так тянули с законом, который бы больше не связывал антидопинговую лабораторию с государством?
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Прочее , Статьи , Всемирное антидопинговое агентство
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