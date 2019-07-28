«Тоттенхэм» нацелился на форварда «Аякса»

«Тоттенхэм» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Аякса» Давиду Нересу , сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб может купить футболиста в летнее трансферное окно. «Аякс» оценивает игрока в 60 миллионов евро. «Тоттенхэм» считает Нереса альтернативным вариантом, на тот случай, если не удастся приобрести аргентинцев Пауло Дибалу ("Ювентус") или Джовани Ло Чельсо ("Бетис").

22-летний Нерес в минувшем сезоне провел за «Аякс» 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 15 результативных передач. Его контракт с амстердамским клубом действует до лета 2022 года.