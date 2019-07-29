Клопп: новый сезон АПЛ не будет забегом двух скакунов

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Goal.

Сообщается, что наставник "красных" уверен, что за титул чемпиона страны в сезоне-2019/20 поборются не только его подопечные и лондонский "Манчестер Сити".

"Новый сезон не будет похож на предыдущий. В прошлом году был забег двух скакунов, но в АПЛ много хороших клубов. Думаю, в "Ман Сити" также считают. Да, они фавориты, но остальные команды, как и мы, пытаются их победить", — рассказал специалист.

В минувшем сезоне "Манчестер Сити" завоевал титул чемпиона Англии. "Ливерпуль" стал вторым, отстав от лондонцев на одно очко.

Новый сезон АПЛ начнется 9 августа. Его откроет матч "Ливерпуля" с "Норвич Сити". "Ман Сити" в первом туре чемпионата сыграет с "Вест Хэмом".