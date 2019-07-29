Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клопп: новый сезон АПЛ не будет забегом двух скакунов 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Goal.
Сообщается, что наставник "красных" уверен, что за титул чемпиона страны в сезоне-2019/20 поборются не только его подопечные и лондонский "Манчестер Сити".
"Новый сезон не будет похож на предыдущий. В прошлом году был забег двух скакунов, но в АПЛ много хороших клубов. Думаю, в "Ман Сити" также считают. Да, они фавориты, но остальные команды, как и мы, пытаются их победить", — рассказал специалист.
В минувшем сезоне "Манчестер Сити" завоевал титул чемпиона Англии. "Ливерпуль" стал вторым, отстав от лондонцев на одно очко.
Новый сезон АПЛ начнется 9 августа. Его откроет матч "Ливерпуля" с "Норвич Сити". "Ман Сити" в первом туре чемпионата сыграет с "Вест Хэмом".
Ранее сообщалось, что английский "Арсенал" хочет подписать лучшего бомбардира Кубка Америки за €40 млн Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.
Газета.Ru: последние новости
Дибала хочет получать в "Манчестер Юнайтед" £175 тысяч в неделю Матюиди может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" проиграл "Наполи"
Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Юрген Клопп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Месси подвергся нападению на Ибице
Лучшему биатлонисту РФ предложили не выпендриваться
Позади Китая и США: россияне взяли 16 медалей на ЧМ1
Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение