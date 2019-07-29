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Хедира близок к переходу в «Арсенал» 

Чемпионат.com + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери в «Твиттере», в настоящий момент 32-летний немецкий футболист близок к переходу в лондонский «Арсенал».
Ранее сообщалось, что Хедира может перебраться в Турцию и подписать контракт с «Фенербахче».
Хедира является воспитанником «Штутгарта», за который выступал с 2006 по 2010 год. Затем хавбека выкупил мадридский «Реал». В «Королевском клубе» Сами провёл пять лет и успел завоевать семь трофеев, после чего перебрался в «Ювентус», где стал обладателем ещё девяти титулов. В сборную Германии игрок вызывается с 2009 года. С национальной командой он стал чемпионом мира в 2014 году.
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