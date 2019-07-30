«Манчестер Юнайтед» заплатит за Магуайра требуемую сумму

"Манчестер Юнайтед" планирует в ближайшее время оформить трансфер защитника "Лестера" Харри Магуайра.

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" готовы пойти на условия "Лестера" по трансферу игрока, чтобы наконец-то закрыть проблемную зону.

Отметим, что "Лестер" хочет выручить с продажи 26-летнего англичанина 98 миллионов евро.

В прошлом сезоне Магуайр провел 32 матча и забил три гола.