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«Манчестер Юнайтед» заплатит за Магуайра требуемую сумму 

Soccer News + ещё 7 21 минуту назад
Фото: Reuters
"Манчестер Юнайтед" планирует в ближайшее время оформить трансфер защитника "Лестера" Харри Магуайра.
Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" готовы пойти на условия "Лестера" по трансферу игрока, чтобы наконец-то закрыть проблемную зону.
Отметим, что "Лестер" хочет выручить с продажи 26-летнего англичанина 98 миллионов евро.
В прошлом сезоне Магуайр провел 32 матча и забил три гола.
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Премьер-лига , Футбол , Манчестер Юнайтед
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