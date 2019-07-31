Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дибала назвал «Манчестер Юнайтед» финансовые требования по личному контракту 

Чемпионат.com + ещё 36 1 час назад
Фото: Reuters
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в его подписании, свои финансовые требования по личному контракту, сообщает в своём «твиттере» журналист Onda Cero Марио Гаго Уэрта.
Согласно информации источника, представители 25-летнего нападающего «старой синьоры», которые сейчас находятся в Англии, уведомили руководство «красных дьяволов», что их клиент хочет зарабатывать не менее € 10 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» достигли полной договорённости по обмену Дибалы на Ромелу Лукаку. Для окончательного заключения сделки необходимо согласование контракта аргентинского нападающего с манкунианским клубом.
Дибала выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2015 года. Ранее футболист защищал цвета «Палермо» и аргентинского клуба «Институто». В минувшем сезоне Дибала провёл 42 матча за туринцев во всех турнирах. В активе игрока 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт Пауло с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.
Чемпионат.com: последние новости
Источник: Пепе стал игроком «Арсенала» «Наполи» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче Хедира близок к переходу в «Арсенал»
Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клопп может стать лучшим тренером года
Суд определил порядок встреч Глушакова с детьми
Названа дата поединка Поветкина с Фьюри
Возмутивший россиян украинец усилит ЦСКА
Фанаты готовят иск на €50 млн из-за Роналду
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение