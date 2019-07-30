«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»

До старта нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) остается все меньше времени: команды завершают подготовку к турниру, стараются успеть приобрести необходимых и продать ненужных футболистов до закрытия трансферного окна. «Лента.ру» подробнее рассказывает о положении дел в «Арсенале», «Тоттенхэме» и «Ливерпуле».

Эконом-вариант

Прошлый сезон болельщики «Арсенала» могут без всяких оговорок считать для себя неудачным: пятое место в чемпионате в очередной раз лишило «канониров» путевки в Лигу чемпионов, а в финале Лиги Европы лондонцы крупно уступили землякам из «Челси» (1:4). Тем не менее руководство клуба решило дать еще один шанс Унаи Эмери: пришедший в «Арсенал» год назад испанский тренер снова попробует вернуть лондонскую команду на первые роли в английском футболе.

Однако сделать это будет очень непросто. По окончании прошлого сезона карьеру завершил голкипер Петр Чех , не раз тушивший «пожары», разгоравшиеся после действий партнеров по обороне. Кроме того, в «Ювентус» перебрался 28-летний хавбек Аарон Рэмзи, игравший за лондонскую команду с 2008 года. Стать полноценной легендой «канониров» валлийцу помешали регулярные и зачастую продолжительные командировки в лазарет, но в оптимальном состоянии Рэмзи был системообразующим футболистом красно-белых.

Пополнить список покинувших «Арсенал» игроков может и капитан «канониров» Лоран Косельни. Центральный защитник отказался ехать с клубом в предсезонный тур в США, был отстранен от тренировок с основным составом и, по слухам, практически договорился о продолжении карьеры во Франции. Основным претендентом на 33-летнего игрока обороны называют «Ренн».

Достаточно туманны перспективы в «Арсенале» и у Месута Озила. Талантливый немецкий плеймейкер так и не смог выйти в Англии на свой уровень, с каждым сезоном хавбек стареет и деградирует. При этом у атакующего полузащитника просто гигантская зарплата — 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю! Желающие платить такие деньги игроку найдутся, пожалуй, только в Китае, а идти на многократное понижение оклада Озил вряд ли согласится.

В прошлом сезоне большинство футболистов «Арсенала» можно было условно поделить на две группы: играющие ниже своих возможностей и не соответствующие амбициям клуба. Для выхода команды на новый уровень Эмери необходимо несколько качественных дорогостоящих игроков: прежде всего, это касается линии обороны.

За 30 миллионов евро у «Сент-Этьена» уже приобретен 18-летний центральный защитник Вильям Салиба, но ближайший год он проведет в аренде в родном клубе. Эту же позицию в «Арсенале» могли бы усилить бывший игрок «канониров» Томас Вермален , сидящий на «лавке» в «Барселоне», или перспективные центральные защитники из «РБ Лейпциг» Ибрагима Конате Вилли Орбан , однако на эти трансферы потребуются немалые деньги, а с этим, судя по информации британской прессы, у «Арсенала» все достаточно печально.

Руководство «канониров» выделило на летнюю трансферную кампанию смешные для Англии 45 миллионов евро, почти 37 из которых уже потрачены на Салиба и бразильского вингера Габриэля Мартинелли. Исходя из этой информации, стоит предполагать, что усилить состав канониры смогут только благодаря арендованным футболистам. Один такой игрок — полузащитник Дани Себальос из «Реала» — в составе лондонцев уже появился.

В целом же Унаи Эмери не позавидуешь: перспективный и амбициозный тренер наверняка приходил в «Арсенал» за трофеями, но пока особой поддержки от руководства у испанца нет. Специалист вынужден лепить команду «из того, что есть», в такой ситуации потолком канониров в нынешнем сезоне видится борьба за путевку в Лигу чемпионов.

Исторический шанс

Гораздо больше поводов для оптимизма у фанатов принципиального соперника «Арсенала» — лондонского «Тоттенхэма». В прошлом сезоне команда впервые в истории добралась до финала Лиги чемпионов, где уступила «Ливерпулю» (0:2), а во внутреннем первенстве сумела занять четвертое место, гарантирующее участие в главном европейском турнире. Окончательно освоился в команде и аргентинский тренер Маурисио Почеттино. Специалисту удается находиться в мире и согласии со звездами команды, а также помогать прогрессировать молодежи. В итоге «Тоттенхэм», имея не самые выдающиеся финансовые возможности, демонстрирует качественный и очень зрелищный футбол, который приносит стабильный результат.

Главной задачей на летний трансферный период для руководства «Тоттенхэма» стоит считать сохранение лидеров: плеймейкера Кристиана Эриксена и центральных защитников Яна Вертонгена и Тоби Альдервейрельда. У всех троих совсем скоро заканчиваются контракты. Ближе всех к уходу Эриксен, который уже подыскивает себе дом в Мадриде, выбирая между «Реалом» и «Атлетико». Если звезд удержать не удастся, нужно их хотя бы выгодно продать, получив бюджет на новые приобретения. Хорошим активом в этом плане являются и два талантливых вингера Эрик Ламела Лукас Моура . За обоих, особенно за последнего, можно выручить круглую сумму, при этом сильно горевать по игрокам фанаты «шпор» вряд ли будут.

Этим летом лондонцы уже совершили очень перспективный, рекордный для себя трансфер, купив 22-летнего опорника из «Лиона» Танги Ндомбеле за 60 миллионов евро. Теперь столичной команде стоит задуматься об укреплении флангов обороны. На эту роль отлично подходят опытнейший и на данный момент безработный Дани Алвес, а также Райан Сесеньон из «Фулхэма» или Мэтт Доэрти из «Вулверхэмптона». Очень не помешал бы «Тоттенхэму» звездный игрок в линию атаки, и здесь не придумать лучшего кандидата, чем Гарет Бэйл . Валлиец окончательно заскучал в мадридском «Реале», возвращение же в родной клуб — отличный шанс перезапустить карьеру.

При условии сохранения лидеров и пары точечных приобретений «Тоттенхэм» видится ни много ни мало претендентом на победу в АПЛ. Последний раз «шпоры» выигрывали чемпионат в 1961-м. С каждым годом живых свидетелей того триумфа становится все меньше.

Вокруг да около

В минувшем сезоне «Ливерпуль» впервые за 14 лет выиграл Лигу чемпионов, но во внутреннем первенстве команду Юргена Клоппа снова ждало разочарование. За весь турнир мерсисайдцы потерпели лишь одно поражение, уступив «Манчестер Сити» (1:2), но в итоге именно тот матч оказался решающим в споре за титул. Красные и «горожане» оставили всех преследователей далеко позади, последние же на одно очко опередили «Ливерпуль» и во второй раз подряд стали чемпионами Англии.

В грядущий сезон мерсисайдцы благодаря сбалансированному составу и фигуре главного тренера снова входят в статусе одного из главных фаворитов АПЛ. Клуб покинули защитник Альберто Морено и форвард Даниэл Старридж, которых никак нельзя считать лидерами. Все главные звезды остаются в команде и готовы бороться за титул. Какой турнир важнее? Клопп не оставляет сомнений на этот счет.

«Победа в АПЛ всегда будет нашей главной целью, именно там мы проводим большинство матчей», — отмечает немец.

Сейчас «Ливерпуль» — команда практически без слабых мест, но, если все-таки пофантазировать над возможными усилениями, можно было бы приобрести одного-двух фланговых защитников, имеющих атакующие навыки. На эту роль неплохо подходят Алехандро Гримальдо из «Бенфики» или же Киран Тирни из «Селтика». Кроме того, «Ливерпулю» не помешало бы усиление в атакующей линии. Трио Салах — Манэ — Фирмино — оружие грозное и результативное, но конкуренция необходима любым футболистам, особенно африканским и южноамериканским. К тому же никто не застрахован от травм. В модель игры Клоппа отлично бы вписался Хаким Зиеш из «Аякса», перспективно бы смотрелся и переход соотечественника главного тренера — немецкого центрфорварда Тимо Вернера из «РБ Лейпциг».

Что касается кандидатов на выход — первым в списке видится Джердан Шакири. Швейцарский вингер начинал игру на скамейке запасных в последних 14 матчах АПЛ, что не может устраивать амбициозного футболиста. На счету атакующего хавбека шесть голов и столько же голевых передач в 30 матчах во всех турнирах прошлого сезона. Это неплохой результат для игрока замены, но швейцарцу наверняка хочется большего.