«Ливерпуль» хочет приобрести нападающего «Бордо» Камано

Форвард "Бордо" Франсуа Камано входит в сферу интересов "Ливерпуля", сообщает Calciomercato.

Сообщается, что английский клуб готов отдать за гвинейца 15 миллионов евро. У футболиста тот же агент, что и у игроков "красных" Садио Мане с Наби Кейта. До этого сообщалось, что им интересуются "Торино" и "Монако".

В прошедшем сезоне Камано провел 51 матч во всех турнирах и забил 13 голов при 4 голевых передачах. На Кубке Африки-2019 он забил 1 гол в 4 матчах.