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«Ливерпуль» хочет приобрести нападающего «Бордо» Камано 

Спорт-Экспресс + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Форвард "Бордо" Франсуа Камано входит в сферу интересов "Ливерпуля", сообщает Calciomercato.
Сообщается, что английский клуб готов отдать за гвинейца 15 миллионов евро. У футболиста тот же агент, что и у игроков "красных" Садио Мане с Наби Кейта. До этого сообщалось, что им интересуются "Торино" и "Монако".
В прошедшем сезоне Камано провел 51 матч во всех турнирах и забил 13 голов при 4 голевых передачах. На Кубке Африки-2019 он забил 1 гол в 4 матчах.
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Премьер-лига , Футбол , Садио Мане , Франсуа Камано
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