Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Арсенал» может продать Мустафи «Монако» за 30 миллионов евро 

Просто Про Спорт + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
«Монако» заинтересован в услугах немецкого защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи, сообщает L'Équipe. Английский клуб готов отпустить 27-летнего игрока за 30 миллионов евро.
Сообщалось, что «Арсенал» в текущее трансферное окно намерен продать Мустафи, Генриха Мхитаряна и Месута Озила, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и выручить деньги на усиление команды.
Мустафи перебрался в лондонский клуб летом 2016 года из «Валенсии» за 40 миллионов евро. Всего за «Арсенал» он провел 115 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Его соглашение с «канонирами» действует до лета 2021 года.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.
Просто Про Спорт: последние новости
​«Челси» и «Рединг» забили семь голов в товарищеском матче ​Недвед сообщил о готовности «Ювентуса» продать Дибалу Лучший бомбардир Кубка Америки-2019 переберется в «Арсенал» за 40 миллионов евро
Премьер-лига , Футбол , Генрих Мхитарян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер олимпийский чемпион по метанию копья
Роналду соскучился по «Реалу»
Ковалева сняли с рейса за домогательства2
Раздели догола: Как Кокорин и Мамаев живут в тюрьме
«Реал» сделал первое предложение по Погба
Видео
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение