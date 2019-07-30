«Арсенал» может продать Мустафи «Монако» за 30 миллионов евро

«Монако» заинтересован в услугах немецкого защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи, сообщает L'Équipe. Английский клуб готов отпустить 27-летнего игрока за 30 миллионов евро.

Сообщалось, что «Арсенал» в текущее трансферное окно намерен продать Мустафи, Генриха Мхитаряна и Месута Озила, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и выручить деньги на усиление команды.

Мустафи перебрался в лондонский клуб летом 2016 года из «Валенсии» за 40 миллионов евро. Всего за «Арсенал» он провел 115 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Его соглашение с «канонирами» действует до лета 2021 года.