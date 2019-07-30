Почеттино назвал «Тоттенхэм» образцом в плане трат на трансферы

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал свою команду образцом успешной траты денежных средств на трансферном рынке при ограниченном бюджете, передает Evening Standard.

Таким образом, он опроверг превосходство "Ливерпуля" по этом критерию.

"Не считаю правильным называть "Ливерпулем" примером для всех. Я считаю, что это мы показываем своим примером, что есть и другой путь быть успешнее в борьбе с клубами, которые тратят намного больше нужного. Мы смогли привить команде свою культуру и понимание. Я считаю, что мы делаем намного больше, чем конкуренты. Мы смогли показать иной способ конкурировать", — заявил Почеттино.

В прошедшем сезоне "Тоттенхэм" стал четвертым в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), а также смог стать вторым в Лиге чемпионов, уступив "Ливерпулю".

Ранее сообщалось, что тренер "Тоттенхэма" извинился перед "Манчестер Юнайтед" за грубую игру.