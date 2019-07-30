Война двух гигантов: чего ждать от нового сезона АПЛ

9 августа матчем «Ливерпуль» — «Норвич Сити» стартует новый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ). Увлекательная борьба команд Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа за титул, резня за Лигу чемпионов и возможный распад топ-6. «Газета.Ru» анонсирует главные интриги грядущего чемпионата.

Чемпионат для двоих

В нулевых годах нового века в обиход применительно к чемпионату Англии прочно вошло определение «большая четверка». « Манчестер Юнайтед », «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль» никого не подпускали не только к главному титулу, но даже и к Лиге чемпионов (дважды за десять лет там удалось по разу сыграть «Ньюкаслу» и «Эвертону»).

В текущем десятилетии с прогрессом «Тоттенхэма» и приходом арабских шейхов в «Манчестер Сити» понятие лучших команд Англии трансформировалось в «большую шестерку», довольно прочно закрепившись в нашем сознании.

Пора его менять. В данный момент в АПЛ говорить о шестерке лучших команд не совсем правильно, так как внутри нее слишком разный уровень, а снизу стучатся сразу несколько очень дерзких и хорошо укомплектованных коллективов.

И хотя еще совсем недавно чемпионство брал «Челси», а «МЮ» занимал второе место, сейчас титульная интрига превратилась в сражение исключительно двух команд. В прошлом сезоне «Ливерпуль» набрал космические 97 очков, но все равно остался вторым вслед за «Ман Сити», завоевавшим на балл больше.

В сезоне-2019/20 нет никаких объективных предпосылок ни на то, что дуэль команд Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы станет менее острой, ни на то, что в нее кто-то по-настоящему вмешается.

Фабиан Делф. В межсезонье составы двух флагманов английского футбола, можно сказать, практически не претерпели изменений. Ни «красные», ни «горожане» толком никого не подписали, при этом «Ливерпуль» еще и не потерял сколь-нибудь значимых игроков, а «Сити» покинули разве что Венсан Компани

Да, бельгийский защитник был капитаном команды и легендой, а английский опорник неоднократно закрывал левый фланг из-за травм Бенжамена Менди , пока не заматерел украинец Александр Зинченко , но вряд ли оба действительно в игроком плане являются ключевыми потерями.

Однако манкунианцы не были так пассивны, как их главный конкурент, ведь «Сити» удалось заполучить перспективного хавбека мадридского «Атлетико» Родри за €70 млн Отсутствие звездных и денежных приобретений в современном гламурном мире кажется для топ-клубов нонсенсом, но далеко не всегда плохо. Речь идет о прекрасно сыгранных и просто мощнейших командах, обладающих ресурсом еще и прибавлять за счет внутренних резервов.

В общем, сражение действующих победителей Лиги чемпионов с чемпионами АПЛ обещает стать таким же марафоном на износ, как и в прошлом сезоне. Терять «Сити» и «Ливерпуль» будут снова не очень много, и каждая осечка может стать решающей.

Фаворита в этой дуэли назвать просто невозможно, но «красные» ждут своего титула с 1990 года, а это страшная мотивация. Хотя страстное ожидание увеличивает и давление.

Свое противостояние в этом сезоне «Сити» и «Ливерпуль» начнут уже 4 августа игрой за Суперкубок Англии, а в АПЛ встретятся 9 ноября и 6 апреля (за семь туров до финиша).

Лишняя пара

Выносим фаворитов за скобки, и в розыгрыше остается два места в Лиге чемпионов, на которые вроде как претендуют оставшиеся четыре коллектива из топ-6.

Наиболее стабильным выглядит застолбивший за собой в последние годы место в четверке «Тоттенхэм». Перед прошлым сезоном команда Маурисио Почеттино вообще никого не купила, но все равно смогла достаточно уверенно финишировать в четверке.

Почеттино по-прежнему на месте, и команда у него осталась во многом той же, но без трансферов все-таки не обошлось. В опорную зону специалист получил шикарного экс-хавбека «Лиона» Тонгая Ндомбеле, за которого вообще не жалко заплаченных €60 млн Именно такой игрок нужен был Почеттино с момента отъезда в Китай Муссы Дембеле

Все бы хорошо, но в «Атлетико» отправился основной правый защитник Киран Триппьер , который, может, не идеален в обороне, но обладает радиоуправляемыми навесами. Если Почеттино сможет перестроить команду так, чтобы потеря не сказалась на ее атакующей игре и стандартах, «шпорам» вряд ли кто помешает стать третьими.

Все дело в том, что остальные три команды, представители еще классической «биг-4», испытывают серьезные проблемы.

«Челси» в прошлом сезоне стал третьим и выиграл Лигу Европы, но теперь в клубе уже не работает Маурицио Сарри, а на его место взяли клубную легенду, но крайне неопытного тренера Фрэнка Лэмпарда , сумевшего добраться с «Дерби Каунти» до финала плей-офф Чемпионшипа в прошлом сезоне.

Кроме того, над клубом висит трансферный бан, и счастье, что приобретение Кристиана Пулишича состоялось до его вступления в силу, а Матео Ковачич и так играл за «синих» на правах аренды, а потому мог быть выкуплен официально.

Вот только «Челси» очень зависел в созидании от Эдена Азара , а бельгийский волшебник отправился за мечтой в мадридский «Реал» за сотню миллионов евро, которую невозможно даже потратить.

Перед Лэмпардом стоит тяжелейшая задача перестроить ставший для него за годы родным клуб и добиться результата. Которого Роман Абрамович обещал не шибко требовать на протяжении первого сезона. Но ведь провал никого не устроит, правда?!

Пятым в прошлом сезоне финишировал «Арсенал», который уже три года пролетает мимо Лиги чемпионов и, кажется, вряд ли вернется туда осенью 2020-го.

Стэн Кронке сосредоточил в своих руках полный пакет акций клуба, но плохие результаты, связанные с отсутствием значимых покупок в предыдущие годы, ударили по финансовой части настолько, что «канониры», похоже, впервые за много лет зафиксируют в 2019-м убытки!

Унаи Эмери строит команду, но даже по сравнению с прошлым сезоном, где «канонирам» катастрофически не хватало класса, потерял упущенного в «Ювентус» даром Аарона Рэмзи, закончившего карьеру Петра Чеха и наверняка лишится еще и бунтующего капитана Лорана Косьелни.

Последнее, учитывая проблемы команды в обороне, сродни катастрофе, а в защиту так никого летом и не купили. Более того, надолго сломался в межсезонье еще и неплохо проявлявший себя молодой Роб Холдинг . В общем, в центре защиты у «Арсенала» сейчас Сократис и пустота.

Что касается атакующих приобретений, то тут ситуация получше. Рэмзи должен заменить арендованный у мадридского «Реала» Дани Себальос, а на флангах помогут вернувшийся из яркой аренды в Бундеслиге молодой талант Рис Нелсон и супервингер Николя Пепе , которого вот-вот завернут за €80 млн в «Лилле». Но хватит ли этого, чтобы хотя бы бороться за место в четверке?

Тяжело спрогнозировать и перспективы «МЮ». Первый полноценный сезон Оле-Гуннара Сульшера должен ответить на вопрос, какой же из норвежца вышел главный тренер.

К старту чемпионата норвежский специалист подходит, лишившись Антонио Валенсии, отправившегося на родину в Эквадор, и перебравшегося в «ПСЖ» Андера Эрреры, зато с купленным за «великие тыщи» (€55,8 млн) у «Кристал Пэлас» Аароном Уан-Биссакой.

Главным же неизвестным в уравнении сезона «Юнайтед» является Поль Погба . Уйдет-таки строптивый француз в «Реал»? Если да, то кого купят взамен и сможет ли новичок стать реальной заменой. При всей критике чемпиона мира, Погба остается ключевой фигурой в игре «красных дьяволов» и способен решать исходы матчей своими действиями. Это дорого стоит (примерно €180 млн).

Кто поджимает

Проблемой хандрящих грандов являются поджимающие их снизу голодные до успешных результатов и собравшие очень дерзкие составы как минимум четыре команды.

«Вулверхэмптон», собранный за лето прошлого года компанией гипервлиятельного португальского агента Жорже Мендеша, сразу же запрыгнул на седьмую строчку. В распоряжении Нуну Эшпириту Санту очень приличная команда, а также работающая контратакующая тактика.

Нестандартная для нынешней АПЛ слабая игра в прессинг не является для «волков» проблемой». Они смогли стать лучшими из остальных, проводя в финальной трети поля только 24% времени своих матчей (предпоследний результат в прошлом чемпионате).

Пришедшие нынешним летом бельгийский центрхав Леандер Дендонкер и арендованный у «Реала» центральный защитник Хесус Вальехо только увеличат акции команды Нуну в борьбе за самые высокие места.

Португальский же специалист — Марку Силва — работает и со ставшим в прошлом сезоне восьмым, но показывавшим отличный футбол «Эвертоном». Главная сила «ирисок» в том, что их стартовый состав не особенно уступает, если вообще уступает «Арсеналу» и «МЮ», а купленные меньше чем за €10 млн Фабиан Делф только укрепит его.

Конечно, «Эвертону» хорошо бы еще найти форварда, чтобы Ришарлисон смог играть пониже, где ему все же удобнее, но и так все работает неплохо, а проблемы с созданием моментов и голов с игры компенсируются великолепными стандартными положениями.

Грозно выглядят и «Лестер» с «Вест Хэмом». Первый никого толком не купил и может потерять Гарри Магуайра, готовящегося к трансферу в «МЮ», но все равно остается очень быстрой и качественной командой, в плане обоймы, безусловно, стоящей сразу за топ-6.

Ну а наличие на тренерском мостике блестящего тактика Бренадана Роджерса, уже нашедшего общий язык с командой по ходу прошлого сезона, когда он заступил на должность уже по ходу дела, только увеличивает шансы «лис».

«Вест Хэм», напротив, провел активную кампанию, избавившись от лишних игроков (например, Марко Арнаутовича ) и приобретя шикарного испанского полузащитника Пабло Форнальса и острого французского форварда Себастьяна Аллера (15+10 в Бундслиге в прошлом сезоне за «Айнтрахт»). Если эта парочка найдет общий язык с Фелипе Андерсоном , остановить «молотобойцев» будет очень трудно.

А ведь Мануэль Пеллегрини выстраивает у бордово-голубых позиционный футбол и поднимает владение мячом. В новом сезоне оно точно впервые за много лет перевалит за 50% в среднем.

Кроме того, у «Вест Хэма» на последнем рубеже, возможно, самый недооцененный голкипер мира Лукаш Фабиански

В общем, борьба в верхней части таблицы АПЛ в новом сезоне обещает стать просто шикарной, и не удивляйтесь, если в лигочемпионской четверке в итоге окажется кто-то непривычный.