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Умтити может перейти в «Манчестер Юнайтед» за €50 млн 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: Reuters
Защитник испанской "Барселоны" и сборной Франции Самюэль Эмтити может перейти в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает Le10Sport.
По информации издания, манкунианцы готовы предложить за защитника €50 млн Такой интерес к футболисту возник в связи с травмой ивуарийца Эрика Байи, который пропустит от четырех до пяти месяцев. Дополнительной причиной является то, что вероятность перехода Гарри Магуайра из "Лестер Сити" в стан "красных дьяволов" становится только меньше.
Ранее сообщалось, что нападающий "Лиона" Мусса Дембеле не перейдет в проявляющий к нему интерес "Манчестер Юнайтед".
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Премьер-лига , Футбол , Мусса Дембеле , Манчестер Юнайтед
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