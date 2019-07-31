Умтити может перейти в «Манчестер Юнайтед» за €50 млн

Защитник испанской "Барселоны" и сборной Франции Самюэль Эмтити может перейти в английский "Манчестер Юнайтед" , сообщает Le10Sport.

По информации издания, манкунианцы готовы предложить за защитника €50 млн Такой интерес к футболисту возник в связи с травмой ивуарийца Эрика Байи, который пропустит от четырех до пяти месяцев. Дополнительной причиной является то, что вероятность перехода Гарри Магуайра из "Лестер Сити" в стан "красных дьяволов" становится только меньше.

Ранее сообщалось, что нападающий "Лиона" Мусса Дембеле не перейдет в проявляющий к нему интерес "Манчестер Юнайтед".