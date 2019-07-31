Пепе перешёл в «Арсенал»

Вингер "Лилля" Николя Пепе успешно прошел медосмотр и стал игроком лондонского "Арсенала".

Видео, на котором 24-летний ивуариец позирует в форме "канониров", опубликовано в "Твиттере" Futbol frances.

Ранее стало известно, что лондонский клуб заплатит "Лиллю" за трансфер Пепе порядка 80 миллионов евро.

Todo preparado por Nicolas Pépé.

pic.twitter.com/ntu46Ux7Zy— Fútbol francés (@FutbolFrancais) 30 июля 2019 г.

В прошлом сезоне Николя забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 поединке во всех турнирах.