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Пепе перешёл в «Арсенал» 

Евро-футбол.Ру + ещё 8 13 часов назад
Фото: Reuters
Вингер "Лилля" Николя Пепе успешно прошел медосмотр и стал игроком лондонского "Арсенала".
Видео, на котором 24-летний ивуариец позирует в форме "канониров", опубликовано в "Твиттере" Futbol frances.
Ранее стало известно, что лондонский клуб заплатит "Лиллю" за трансфер Пепе порядка 80 миллионов евро.
В прошлом сезоне Николя забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 поединке во всех турнирах.
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Премьер-лига , Футбол , Николя Пепе
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