Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» договорился о покупке 16-летнего француза 

Soccer News + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
"Манчестер Юнайтед" выиграл гонку за полузащитником "Монако" Ганнибалом Межбри, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, "красные дьяволы" договорились о трансфере 16-летнего француза. Сумма сделки составит 10 миллионов евро.
На перспективного хавбека также претендовали мюнхенская "Бавария" и лондонский "Арсенал".
Ожидается, что сегодня Межбри и его агент, которые уже находятся в Англии, уладят последние детали перехода.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.
Soccer News: последние новости
"Бавария" сделала официальное предложение "Манчестер Сити" о переходе Сане Пулишич помог "Челси" обыграть "Зальцбург" "Ливерпуль" обыграл "Лион" в товарищеском матче
Премьер-лига , Футбол , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет по плану2
«ПСЖ» установил новую цену за трансфер Неймара
Ланге покинул пост наставника женской сборной
Семак ответил на вопрос о Малкоме
Названа дата следующего боя Штыркова
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение