"Манчестер Юнайтед" выиграл гонку за полузащитником "Монако" Ганнибалом Межбри, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, "красные дьяволы" договорились о трансфере 16-летнего француза. Сумма сделки составит 10 миллионов евро.
На перспективного хавбека также претендовали мюнхенская "Бавария" и лондонский "Арсенал".
Ожидается, что сегодня Межбри и его агент, которые уже находятся в Англии, уладят последние детали перехода.
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