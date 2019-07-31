Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал о голодном детстве и воровстве

Спортсмен заявил, что отец покинул семью, когда в семье Эвра было десять братьев и сестер.

"Я по-прежнему до смерти люблю его, но ситуация, когда он ушел, была очень тяжелой", — написал футболист в колонке для The Players Tribune.

Эвра признался, что ему пришлось попрошайничать и воровать, когда в доме остался только он, мать и младшая сестра. Француз отметил, что, несмотря на все трудности, он все равно считает свое детство счастливым.

Ранее сообщалось, что экс-игрок "Манчестер Юнайтед" завершил карьеру в 38 лет.