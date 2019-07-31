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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал о голодном детстве и воровстве 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Reuters
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра рассказал о тяжелом детстве.
Спортсмен заявил, что отец покинул семью, когда в семье Эвра было десять братьев и сестер.
"Я по-прежнему до смерти люблю его, но ситуация, когда он ушел, была очень тяжелой", — написал футболист в колонке для The Players Tribune.
Эвра признался, что ему пришлось попрошайничать и воровать, когда в доме остался только он, мать и младшая сестра. Француз отметил, что, несмотря на все трудности, он все равно считает свое детство счастливым.
Ранее сообщалось, что экс-игрок "Манчестер Юнайтед" завершил карьеру в 38 лет.
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Премьер-лига , Футбол , Патрис Эвра , Манчестер Юнайтед
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