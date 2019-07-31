«Челси» продлил контракт с голкипером Каммингом до 2023 года

Голкипер «Челси» Джейми Камминг подписал новый четырехлетний контракт с лондонским клубом. 19-летний вратарь является воспитанником «Челси», он находится в системе клуба с 8 лет. Этим летом новый главный тренер синих Фрэнк Лэмпард привлек его к работе с основной командой. Камминг, принявший участие в трех товарищеских матчах в текущее межсезонье, в сезоне-2019/20 будет третьим вратарем «Челси». Congratulations to Jamie Cumming, who has signed a new four-year deal with the Blues!— Chelsea FC (@ChelseaFC) 31 июля 2019 г. Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.