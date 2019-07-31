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«Челси» продлил контракт с голкипером Каммингом до 2023 года 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Twitter
Голкипер «Челси» Джейми Камминг подписал новый четырехлетний контракт с лондонским клубом.
19-летний вратарь является воспитанником «Челси», он находится в системе клуба с 8 лет. Этим летом новый главный тренер синих Фрэнк Лэмпард привлек его к работе с основной командой. Камминг, принявший участие в трех товарищеских матчах в текущее межсезонье, в сезоне-2019/20 будет третьим вратарем «Челси».
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Премьер-лига , Футбол , Фрэнк Лэмпард , Джейми Камминг
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