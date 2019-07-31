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«Челси» обыграл «Зальцбург» в товарищеском матче 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: © REUTERS / LEE SMITH
Английский "Челси" обыграл австрийский "Ред Булл Зальцбруг" в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу английской команды.
В составе победителей дубль оформил Кристиан Пулишич, также отличились Росс Баркли, Педро Родригес, Миши Батшуайи. За "Зальцбруг" забили Жером Онген, Такуми Минамино, который оформил дубль, забив один мяч с пенальти.
Ранее "Ливерпуль" обыграл "Лион" в товарищеском матче.
Международный товарищеский матч. Клубы"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) — "Челси" (Англия) — 3:5 (0:3) Голы: 0:1 — Пулишич, 20; 0:2 — Баркли (пенальти), 23; 0:3 — Пулишич, 28; 1:3 — Онгюэн, 50; 1:4 — Педро, 57; 2:4 — Минамино (пенальти), 85; 2:5 — Батшуайи, 88; 3:5 — Минамино, 90+2.
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Премьер-лига , Футбол , Росс Баркли , Кристиан Пулишич , Педро Родригес , Жером Онген
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