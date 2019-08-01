Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмери заявил, что «Арсенал» ещё не закрыл сделку по Пепе 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Reuters
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери ожидает завершения перехода в его команду вингера французского «Лилля» Николя Пепе.
«Пепе сумел добиться прогресса в «Лилле». Мы хотим усилиться теми игроками, которые нам помогут нам и сделают нашу команду сильнее. У нас есть различные варианты. Пепе ещё не перешел в «Арсенал», но мы над этим работаем», — приводит слова Эмери Goal.
В прошлом сезоне Пепе сыграл 38 матчей за «Лилль» в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач, став вторым бомбардиром Лиги 1.
Ранее президент «Лилля» заявил, что Пепе переходит в «Арсенал» за €80 млн Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.
RT на русском: последние новости
Лэмпард рассказал о встрече с Абрамовичем Дубль Пулишича помог «Челси» одержать победу над «Ред Булл Зальцбург» «Ливерпуль» в товарищеском матче одержал победу над «Лионом»
Премьер-лига , Футбол , Николя Пепе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата следующего боя Штыркова
Гилерме отклонил выгодное предложение «Спартака»
ЦСКА подписал контракт с бывшим игроком НБА
«Зенит» предложил игроку «Барселоны» рекордную зарплату
Переходу Шюррле в «Спартак» удивились в Германии
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение