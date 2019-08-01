В Англии ограничат арбитрам количество просмотров видеоповторов моментов

Английская премьер-лига (АПЛ) запретит арбитрам просматривать видеоповтор момента больше трех раз, сообщает The Sun.

По информации издания, обращаясь к системе видеопомощи арбитрам (VAR), главный судья сможет посмотреть эпизод на полной скорости, а затем замедленный повтор, но не более трех раз.

В Англии хотят таким образом минимизировать недовольство болельщиков длительными задержками во время просмотра видеоповторов. Отмечается, что при новой системе матчи не будут затягиваться дольше, чем на десять минут.

Ранее сообщалось, что VAR будет использована на матче четвертого тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром".