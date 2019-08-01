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Эмери надеется оставить Косьельни в «Арсенале» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: EPA
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что он хотел бы, чтобы защитник Лоран Косьельни остался в команде.
Француз ранее отказался отправиться на предсезонный тур в США вместе с командой. Интерес к нему проявляет "Ренн".
— Я сделаю все возможное, чтобы убедить его, — цитирует Эмери Sky Sports. — Но я уважаю его решение, очень личное решение. Я не потерял надежду, что он будет с нами в следующем году. Но сейчас он хочет уйти, и мы думаем, как мы можем прогрессировать с другими игроками.
33-летний Лоран Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей и забил 3 гола.
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