«Тоттенхэм» планирует приобрести ещё двух игроков

Трансферная кампания "Тоттенхэма" этим летом ещё не завершена, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "шпоры" намерены усилиться ещё двумя игроками. Приоритетные цели лондонского клуба — левый защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон и хавбек "Бетиса" Джованни Ло Чельсо.

Стоит отметить, что "Тоттенхэм" уже купил Танги Ндомбеле и Джека Кларка. Это первые входящие сделки финалиста ЛЧ с января 2018 года.

Напомним, что трансферное окно в Англии открыто до 8 августа.