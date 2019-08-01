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«Тоттенхэм» планирует приобрести ещё двух игроков 

Soccer News 16 минут назад
Фото: Reuters
Трансферная кампания "Тоттенхэма" этим летом ещё не завершена, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, "шпоры" намерены усилиться ещё двумя игроками. Приоритетные цели лондонского клуба — левый защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон и хавбек "Бетиса" Джованни Ло Чельсо.
Стоит отметить, что "Тоттенхэм" уже купил Танги Ндомбеле и Джека Кларка. Это первые входящие сделки финалиста ЛЧ с января 2018 года.
Напомним, что трансферное окно в Англии открыто до 8 августа.
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Премьер-лига , Футбол , Райан Сессеньон , Daily Telegraph
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