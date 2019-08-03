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«Манчестер Юнайтед» приобретет игрока сборной Англии за рекордную сумму 

Lenta.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство английского «Манчестер Юнайтед» предложило 85 миллионов фунтов (около 92 миллионов евро) за защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, что сделает англичанина самым дорогим защитником в истории. Об этом сообщает Telegraph.
Отмечается, что контракт футболиста с МЮ будет рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один сезон.
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс в интервью The Sun подтвердил переход Магуайра.
«Между собой сумму трансфера клубы согласовали, наше дело — смотреть вперед. Это невероятный пример бизнеса, однако взгляните на трансферный рынок — он меняется», — заявил Роджерс.
Магуайр выступает за сборную Англии с 2017 года. Он принял участие в 20 матчах и забил один мяч.
На данный момент самым дорогим защитником в истории является голландец Вирджил ван Дейк, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов (около 82 миллионов евро).
Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Премьер-лига , Футбол , Брендан Роджерс , Владимир Стогниенко , Манчестер Юнайтед , Рамблер
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