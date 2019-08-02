Защитник "Лестера" Гарри Магуайр хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", об этом рапортует Sky Sports.
26-летний футболист уже попросил руководство "лис" отпустить его в манкунианский гранд. Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" готовы заплатить за Магуайра 88 миллионов евро.
В прошлом сезоне Гарри принял участие в 31 поединке АПЛ, отметившись 3 забитыми мячами.
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